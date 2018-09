El tipo de cambio del Verde hundió a Independiente

Dos asistencias del primero derivaron en dos goles del segundo para pasar al frente en una ráfaga, sobre los 15 y 20 del segundo tiempo. En tanto, Cristian Curuchet, de tiro libre, le puso cifras definitivas al marcador a los 40.

De esta manera, Independiente acentuó su flojo comienzo en el Federal A, en el que apenas sumó un punto en las primeras tres presentaciones (fue en el 0 a 0 de local ante Roca de la fecha anterior).

No obstante, cabe destacar que el resultado fue un tanto exagerado. Independiente no sólo estuvo arriba un ratito sino que a poco del final acarició el 2 a 2 con un bombazo de Manolo Berra que reventó el travesaño.

En la próxima fecha, el Rojo intentará cortar la racha y obtener su primera victoria en el certamen ante Deportivo Madryn.

El defensor César Medina consideró que “el primer tiempo fue muy bueno”. “Pudimos plasmar lo que trabajamos en la pretemporada y lo que pretende el técnico”, agregó. Independiente casi no sufrió en el fondo, jugó de igual a igual, manejó la pelota y convirtió cuando se le presentó la chance. Pero en el complemento todo cambió y el elenco capitalino la pasó muy mal.

"El primer tiempo nuestro fue muy bueno, casi perfecto, pero en el segundo cometimos muchos errores que los pagamos caros y no deberían repetirse”. César Medina. El defensor, autor del único tanto rojo, analizó la derrota.

“Fueron dos tiempos distintos”

“El segundo tiempo fue totalmente diferente, no hicimos nada de lo que mostramos en el primero y nos costó muy caro. Cometimos errores que no podemos volver a cometer porque si no va a ser difícil todo”, apuntó Medina, quien en diálogo con LM Neuquén aclaró que la amargura tapa su alegría por el gol (ver aparte).

De todos modos, César se mostró esperanzado para lo que viene. “Ojalá que podamos mantener el nivel del primer tiempo, así vamos a cosechar puntos pero, eso sí, que lo del segundo no se repita más”, expresó, realista, el marcador central. El finde, el Rojo tendrá revancha de local.