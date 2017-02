Elecciones: Rioseco confía en que puede ganar sin el PJ

Neuquén

Ramón Rioseco reafirmó que será el candidato al Congreso del Frente y la Participación Neuquina y UNE, cerrando la posibilidad de abrir el juego a una alianza con otras fuerzas. Dijo que confía en llegar a las elecciones con grandes chances de ganar sin necesidad de mezclarse en las listas que integre el PJ o Cambiemos, con lo cual rechazó ir a las PASO del Frente para la Victoria (o como se denomine el espacio del peronismo de cara a los comicios) o ensayar una lista común con el intendente de la ciudad Horacio “Pechi” Quiroga.

El parlamentario del Mercosur, cargo al que accedió desde la lista del FpV, aseguró que actualmente está encabezando las encuestas y que se ve polarizando con los postulantes del MPN en el tramo final de la campaña, de cara a los comicios legislativos de mitad de mandato del presidente Mauricio Macri.

Rioseco dijo que el inicio formal de su campaña se producirá a fines de este mes o principios del próximo. Tiene planeado varias recorridas a la provincia “con una propuesta para cada región, porque Neuquén es muy diversa”.

En términos generales, el discurso que enarbolará el cutralquense en su campaña no diferirá del que expresa desde la asunción de Macri, que se basa en una crítica al neoliberalismo, enfocado principalmente en sus efectos sobre el sector petrolero.

De esa forma, planteará su rechazo tanto al modelo nacional como al encarnado por el gobernador Omar Gutiérrez en la provincia. “Tenemos mucha preocupación por la crisis de la economía de Neuquén”, cuestionó. Y precisó dos males que, a su entender, acechan a la economía local: por un lado, que “la provincia no resiste más endeudamiento” y, por otro, que “con el acuerdo petrolero los únicos perdedores fuimos los trabajadores”.

Pronóstico

“Polarización del FPN con el MPN”

Rioseco analizó que la campaña transitará con una polarización del electorado entre la lista del FPN-UNE, que él encabeza, y la MPN, que aún no tiene candidato designado. El cutralquense no tendrá competencia en las PASO, mientras que el oficialismo provincial todavía no jugó sus cartas. Según Rioseco, el PRO del presidente Mauricio Macri “está cuarto en Neuquén”, atrás del PJ, que ya tiene un precandidato: el actual diputado Darío Martínez.