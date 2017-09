Eléctricamente espiritual

Eruca, que atraviesa el mejor momento de su carrera, en 2018 cumplirá diez años de su primera actuación en su tierra natal. Por el momento no hay novedades si habrá una gran celebración junto a su público. Pero para la formación compuesta por Lula Bertoldi (guittara y voz), Brenda Martin (bajo y coros) y Gabriel Pedernera (batería y coros), que anoche tenía su actuación en La Pampa, lo importante sigue siendo el reencuentro con sus fans en todas partes del país. Precisamente, es su gira por el sur, los cordobeses tocarán mañana por primera vez en San Martín de los Andes y el domingo en Viedma.

“Para nosotros, lo novedoso es volver a encontrarnos con el público. Vamos a estar tocando Barro y Fauna pero también haciendo temas de los discos anteriores. Vamos a hacer algún temita que no hicimos nunca. Tenemos muchas ganas de tocar, así que estamos juntando energía hace unos días para esta seguidillas de show”, explicó Brenda.

El exitoso Barro y Fauna, editado a fines del pasado año, es un trabajo que refleja todos los cambios que ha tenido el grupo en los últimos años.

“Lo lanzamos en noviembre y es una fotografía de los últimos años nuestros. Ahí contamos todo lo que nos pasó, lo que vemos, nuestra manera de pensar, y creo que la música lo refleja bien porque es un disco que es distinto a los demás. Más allá de que por ahí la esencia es la misma, porque somos las mismas tres personas las que estamos tocando, en el disco están todos esos cambios”, detalló la bajista.

Sobre el buen estado en que se encuentra Eruca, Brenda dijo que han “aprovechado muchas cosas a nivel interno”. “Nos han pasado cosas muy importantes en nuestras vidas y también como banda. Sentimos que estamos en un muy buen momento, en una etapa muy linda. Sentimos que estamos empezando algo nuevo, y tiene que ver también con esos logros, con los premios, sentir que tenemos un disco muy fuerte bajo el brazo. Todo eso nos entusiasma y sentimos que hay mucho camino por delante”, aseguró.

Estallido en las redes

El proyecto independiente de reggae y hip hop más importante de Latinoamérica, Zona Ganjah, será otra de las grandes sorpresas. Actualmente el grupo que tiene al frente a José Gahona (vocalista, compositor y productor) está de gira por el continente con su ZGTour 2017, con el objetivo de continuar mostrando su último disco Más allá de la zona (2016) y repasar los éxitos de toda su discografía.

El cantante chileno lleva 15 años al frente de su proyecto y lleva acumulado seis discos de estudio y un DVD/CD en vivo. A eso hay que sumarle el estallido que ha tenido Zona Ganjah en las redes sociales, indispensables para cualquier artista para difundir su trabajo. La banda hoy cuenta con más de 4 millones de fans en su Facebook oficial y otros miles distribuidos en sus distintos perfiles virtuales como Twitter (más de 140.000), YouTube e Instagram.

“Hoy en día las redes sociales es la manera más directa de conectar con tu público. Antes el artista solía estar en un lugar inalcanzable para la gente, ya que no había algún medio que te conectará directamente. Me gusta que con las redes sociales, particularmente con Instagram, se rompe un poco con eso ya que, por lo general, las cuentas son manejadas directamente por los artistas”, opinó Gahona.

En cuanto a su extensa carrera, que ha hecho que la banda sea referente en su género, el chileno reveló que siempre se imaginó “cantando sus canciones”. “Siempre imaginé cantando para mucha gente, haciendo giras. Todo lo que hoy hago me lo imaginé cuando aún no había logrado nada. Eso me daba cierta certeza fantasiosa de que iba a lograr lo que me proponía, y en base a eso pude mantenerme tantos años en esto”, confesó con optimismo el compositor y motor de la banda.