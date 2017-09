La intriga duró muy poco. Es que anoche mismo la pareja se juntó en Madrid y fue fotografiada por un argentino que coincidió en el restaurante Amazónico donde estaban cenando con un grupo de amigos. Sin embargo, los tortolitos no tuvieron pudor en besarse frente a ellos a la medianoche.

"Lo que tengo que aclarar es lo que tiene que ver con mi actividad pública. Tengo una vida privada, no tengo por qué aclarar con quién estoy, ni si estoy con alguien por la fama de esa persona. Soy una persona pública y rindo cuentas por mi actividad pública, que es la de diputado", lanzó un tanto molesto. No obstante, se hizo cargo de su vínculo con la ex de Fabián Cubero al decir que se trata de "algo reciente" y que se están conociendo. "No hay nada que mostrar ni que ocultar, podemos ir al cine, a cenar, no voy a tener una cita en el sótano. Hago mi vida normal, si tengo una relación, la tengo para hacer cosas normales, no para ocultarme", aseguró.

Por su parte, Nicole también habló con la prensa antes de partir de Buenos Aires. En ese momento, ya habían trascendido comentarios filosos de su ex por su escapada. "Yo no salí de la mano con nadie. Y, de última, de mí se habla de una sola persona, ¿no?", dijo la rubia en referencia a las novias que se le endilgan a Cubero. Además, remarcó que por ahora sigue soltera y que es una mamá presente. Más tarde, recurrió a las redes para hacer catarisis. "¿Qué es mejor, que se te relacione con varios nombres (¿cuánto tiempo?) o con uno solo que se adapta a TUS tiempos? Manejalo", disparó.

