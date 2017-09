El miércoles se filtraron unas imágenes de ambos en un ascensor. Si bien en un principio se rumoreó que corresponden al edificio donde vive el hijo de Hugo Moyano, Jorge Rial informó ayer en Intrusos que las cámaras de seguridad corresponden fue a El Palacio Raggio (Puerto Madero), donde vive Rodrigo Fernández Prieto, pareja de Floppy Tessouro y amigo de Moyano. Al parecer, el diputado le pidió su departamento para pasar la noche del lunes con la ex de Fabián Cubero.

La viralización de estas imágenes habrían enojado tanto a Moyano como a Neumann, quienes furiosos pidieron que se inicie una investigación en el edificio.

“Los de seguridad grabaron el video con un teléfono desde la pantalla”, comentó Marcela Tauro y Adrián Pallares acotó que en represalia “esa gente fue suspendida”.

Por otro lado, Tauro recordó que si bien Moyano evitó hacer declaraciones sobre la incipiente relación argumentando que prefería hablar de política, no tuvo problemas en ir a buscar a la rubia a la gala de Fundaleu que estaba llena de periodistas.

La preocupación y el malestar de Moyano por la filtración no termina de convencer a la modelo, que no puede evitar verlo como el principal responsable. Según detallaron en El diario de Mariana, Nicole está furiosa y desconfía, a tal punto que lo habría puesto en el “freezer” ya que sospecha que “la usó para obtener prensa”.

Fabián Cubero también echó leña al fuego. En diálogo con la prensa deslizó: “Es raro que haya salido el video del ascensor”. “Alguien lo mandó. Está más que claro que quieren que se sepa que pasa algo, si no ese video no sale”, aseguró el futbolista. “Ella está en todo su derecho de verse y estar con quien quiera. Es cuestión de que ellos estén contentos con lo que está pasando”, sostuvo sobre el reciente vínculo con Moyano. “A él no lo conozco, pero a ella le deseo lo mejor porque es la madre de mis hijas y, si llega a estar contenta con Facundo, bienvenido sea”, agregó.

El consejo de Cubero

Ante los sucesivos escándalos de Nicole, su ex habló con ella y le pidió que no se exponga. Hace unas semanas la rubia fue tapa por Pablo Cosentino y ahora por el romance con Moyano.