Empleada que se encadenó reclama una respuesta a su pedido laboral

"Me angustia no poder trabajar, es una cuestión de salud. Me dicen que no me haga problema porque sigo cobrando mi sueldo. Yo sólo quiero trabajar, me formé para estar donde estaba. Cuando llegó este funcionario, Claudio Verdúm, que no tengo nada en su contra, pero me dejó sin tareas", explicó la mujer.

Dijo que tras la medida de encadenarse hace un mes en el CPE, la recibió una psicóloga de la cartera educativa y luego la ministra de Educación, Cristina Storioni. "Me dijo que me podría ir a trabajar a un distrito tres días y otros dos con ella. Pero no entiendo por qué me tengo que ir de mi lugar de trabajo porque llegó un funcionario con un par de colaboradores y no me dio más trabajo", agregó.

Barragán dijo que tuvo que presentar un certificado "para preservar su salud". E indicó: "Así no se puede seguir. Es mi salud. Estoy cansada del maltrato. No quiero más maltrato. Me da mucha angustia esta situación porque el trabajo es mi vida", agregó la empleada visiblemente emocionada.

Empleada encadenada en el CPE reclama que no le dan tareas desde hace cinco meses