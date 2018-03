Graciela Barragán junto a otra compañera, quienes se desempeñaban desde hace 11 en esa dirección, denunciaron que fueron removidas sin argumentos de sus tareas administrativas y que fueron reemplazadas por docentes por disposición del nuevo titular, Carlos Verdú.

"Verdú no nos dio más trabajo, no sabemos el motivo. No habla con nosotras, no nos da tareas y funciones para hacer. Venimos y cumplimos el horario de 8 a 15 y hace cinco meses que estamos en esta situación", relató la mujer encadenada a la escalera interna del CPE.

Señaló que las trasladaron a otra oficina y que sólo las llaman cuando necesita un expediente. "No nos va a ver, no sabe qué va a hacer. Otra persona vendría por el sueldo y se iría pero el Gobernador (Omar Gutiérrez) dice que hay que trabajar para cobrar el sueldo, yo quiero trabajar", enfatizó la Barragán.

La mujer recibió el apoyo de otros compañeros de trabajo del Consejo. Sobre la medida de encadenarse, dijo que fue su último recurso. "Salgo a pelar, hace cinco meses que vengo a trabajar igual aunque me hayan quitado mis funciones, me está destruyendo pero no voy a presentar psicológico. Yo quiero mi trabajo digno. Nadie me regaló nada, acá vienen los directores nuevos con su gente, le enseñamos y como no quieren volver a las escuelas, nos sacan los nuestros ", agregó la mujer.