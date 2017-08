En Centenario y Plottier, el fuego arrasó en las chacras

En Centenario, el panorama no estuvo mejor: casi 60 hectáreas de chacras arrasadas por las llamas, al menos tres casas quemadas y vehículos. La mayoría de las fincas estaban en producción, con peras y manzanas. Algunas plantaciones no tenían más de dos años.

En esa ciudad murió una persona: un hombre de 54 años que intentó sujetar las chapas que se volaban de su vivienda fue envuelto por una ráfaga y cayó al suelo con una herida mortal. El director municipal de Defensa Civil, Pablo Guerrero, le practicó reanimación al acudir al lugar, en un intento que fue en vano.

“Se trabajó sobre las llamas para poder soltar a algunos animales, pero no se pudo salvar a todos. Fue triste escuchar cómo gritaban, pero no podíamos acceder a las jaulas”. Carlos Mansilla Jefe de Bomberos Voluntarios de Plottier

Además, no hubo agua producto de los cortes de electricidad en la planta y la cisterna de Mari Menuco. En tanto, para combatir los 15 incendios que se desataron en distintos sectores de Plottier llegaron bomberos de San Martín de los Andes, Junín, Cutral Co, Senillosa, Centenario, Neuquén, Añelo, Picún Leufú y Plaza Huincul.

No dieron abasto y finalmente se quemaron siete casas -la mayoría en su totalidad-, tres autos, un camión, una moto y un cuatriciclo.

Además, hubo 17 evacuados que fueron trasladados al Centro de Cuidados Infantiles (CCI) Pequeñas Maravillas, donde parte del personal municipal se apostó para ayudar y otros siete vecinos de China Muerta se autoevacuaron.

Se volaron 20 techos, hubo más de 300 árboles caídos, quedaron tirados más de 200 postes pertenecientes a la Cooperativa de Servicios Públicos, de Teléfono y Cablevisión. Varios galpones sufrieron la destrucción total de sus instalaciones. Los productores perdieron animales, se quemó el stock de alimentos balanceados y los corrales.

Carlos Mansilla, a cargo del cuartel local, aseguró que “el factor humano por imprudencia o impericia estuvo presente en los incendios”. “El viento fue un factor secundario a esto. Había una alerta anunciada, todos sabíamos que no había que prender fuego; sin embargo, lo hubo y cerca de caminos, en lugares donde no hubo desperfectos eléctricos. No murió nadie porque Dios no quiso”, dijo el jefe de Bomberos de Plottier.

Durante el mediodía de ayer los Bomberos continuaban trabajando en la avícola ubicada en el kilómetro 1242 de la Ruta 22, donde habían podido controlar el fuego.

Mansilla comentó que el incendio más grande fue en loteo Limay Azul, en China Muerta. Se quemaron pasturas, galpones, viviendas, vehículos y los bomberos no pudieron salvar a varios animales de corral. Murieron quemados chanchos, caballos y perros. También hubo incendios en Parque Industrial, donde se quemó un aserradero, y en barrios detrás de la terminal.

Ayer al mediodía aún un 40% de la ciudad estaba sin luz. Sergio Soro, presidente de la cooperativa eléctrica, dijo que esperaban restablecer el servicio a la noche. Únicamente les quedaría reponer detrás del parque de agua en Colonia san Francisco y en el sector del hipódromo en Valentina Norte.

60 hectáreas se incendiaron en la zona rural de Centenario. El fuego empezó en las calles 20 y 2, y se propagó por chacras y barrios cerrados. Los bomberos hasta utilizaron las piletas particulares para sacar agua. No hubo heridos en los incidentes.

Un lamento que dejó a chacareros aún más en la lona

NEUQUÉN

“Todo dio mucha pena, de esta nos va a costar reponernos”, dijo un chacarero de Centenario que vive en la calle 2 al fondo, un sector que se quemó casi por completo por el voraz incendio ocurrido por la acción del temporal.

Los bomberos hicieron mucho, pero no alcanzó. La magnitud de los focos y los reclamos que hubo en la ciudad (voladuras de techos) desbordó toda logística. También la de Defensa Civil del Municipio, que estuvo hasta altas horas de la noche del martes.

El sector más perjudicado por los incendios fue el loteo Esandi, ubicado en la calle 20 entre la 2 y las 3. Es una urbanización irregular dentro de todo el paño productivo. El fuego alcanzó a una casa y un vehículo y se los devoró en cuestión de minutos. También a otras viviendas precarias en los alrededores de una zona que, a costa de esfuerzo propio, aún mantiene sus chacras en producción.

El fuego arrasó con parte de galpones, algunas maquinarias, corrales y hasta colmenas apícolas que tenían algunos productores, dedicados a esa especialidad.

“No sabemos cómo van a reaccionar las plantas. Puede ser que de acá a unos años puedan dar manzanas y peras otra vez”, se lamentó otro chacarero.

Patricio Álvarez, de bomberos voluntarios de Centenario, dijo ayer que la logística de la entidad se vio afectada por la cantidad de contingencias que hubo en la ciudad. “No se dio abasto”, enfatizó.

En la ciudad, el viento arrancó de cuajo parte del techo del Polideportivo Municipal y tiró los paredones, por eso suspendieron las actividades hasta que se hagan las reparaciones. También sucedió lo mismo en la EPET N°2.

Los chacareros y vecinos de la zona rural trabajaron a brazo partido para evitar un mal mayor.