En el norte neuquino le hicieron una cueca al coronavirus

Los inicios de niño

El joven cantor cuenta que su oficio (que se convirtió en el arte de la canción después) lo aprendió de niño. “De mi padre no solo heredé su mismo nombre y apellido sino también su amor y su pasión por las cosas del campo. De niño siempre me llevaba a las fiestas populares y ahí fui conociendo la cueca y me gustó, así que desperté a mis ojos y de a poco fui aprendiendo de solo mirar”.

Cuenta también que con el paso del tiempo fue perfeccionando aquel “toco de oído”. Hoy Julio está a punto de recibirse de Profesor de Música estudiando en Chos Malal. “Hace 11 años pisé por primera vez un escenario, y con mucho orgullo fue en la Fiesta de la Lana, la principal fiesta de mi pueblo”, contó. Desde entonces ha completado varias presentaciones que le han valido cierto reconocimiento. “Hacer cueca y tonadas es hacer un culto y un honor a nuestras tradiciones, a nuestra cultura y a nuestra historia como pueblo para que queden perpetuadas en el tiempo”.

La cueca de la pandemia y sus referentes

Julio Parada cuenta que en este camino de la música ha tenido el privilegio de compartir escenario con aquellos cantores que admiraba de pequeño, como Atilio Alarcón y Ester Castillo. “A doña Ester tuve la enorme posibilidad de acompañarla con el infaltable tañido de su guitarra en varias oportunidades. Eso ha sido uno de mis sueños como músico cumplidos”, dijo.

Respecto a la letra de la cueca compuesta, dijo “que estos días de encierro permitieron que surgieran las palabras para agradecer el esfuerzo de tantas personas por cuidarnos y para darnos ánimos que la fe y la esperanza no deben faltar para ganar esta batalla”.

