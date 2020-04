La mamá neuquina ya está con sus hijos gracias a la solidaridad de la gente

La mujer había grabado en un video difundido en las redes con un desesperado pedido al presidente Alberto Fernández para poder viajar de regreso a su hogar en Neuquén. Se había trasladado a Misiones el 17 de marzo, tres días antes de la cuarentena, donde tiene a su madre que estaba internada de urgencia por una metástasis de cáncer de hígado. Su vuelo previsto para el 27 de marzo fue suspendido hasta el 6 de abril y posteriormente cancelado.

Sus ruegos fueron escuchados por bomberos voluntarios de Iguazú que gestionó los permisos correspondientes para poder salir de la provincia norteña con destino a Buenos Aires. Se comunicaron con Gabriela y le preguntaron si estaba interesada en sumarse a un micro humanitario que recogería gente varada en la provincia. “Ante algo tan concreto, les respondí inmediatamente que sí. No lo podía creer. Tuvimos que pagar un precio razonable, unos 3600 pesos, que es lo que cuesta a Buenos Aires en micro y no 60 mil pesos como me querían cobrar taxistas sin garantías ni permisos”, contó Gabriela.

Pudieron sortear los controles gracias a la autorización para poder salir de Misiones junto a otros 30 pasajeros que el micro recogió de pueblo en pueblo. “En la terminal de Retiro nos tomaron la temperatura y nadie tenía fiebre. Nos preguntaron dónde y cómo nos íbamos a trasladar. Me quedé en la casa de unos familiares. Y no sabía con certeza cuándo iba a poder regresar a casa”, contó.

Ayer su marido estaba a punto viajar a Buenos Aires para traerla cuando recibió un inesperado llamado. “Nos autorizaron una avioneta que puede salir a buscar a Gaby”, le dijo el piloto Osvaldo Marinetti, quien concurre a la misma iglesia que la familia.

Puso a disposición sus horas de vuelo, gestionó una avioneta y con la colaboración de amigos, vecinos y feligreses de Jesús es Rey consiguieron solventar algunos gastos de combustibles. “Por la solidaridad de la gente esa avioneta salió a búscame al aeropuerto de San Fernando. A las 15 levantamos vuelo para casa”, evocó la mamá y docente.

Cuatro horas después, su marido estaba esperándola en el aeropuerto. “Acá estoy pisando suelo neuquino y muy agradecida. Soy una persona de fe y creo que se abrieron puertas porque Dios tocó el corazón de los vecinos, del presidente porque facilitó que la gente pudiera viajar y hoy la gente puede empezar a volver”, dijo Gabriela.

Lo inexplicable fue la alegría de los pequeños de 7, 4 y un año al verla entrar por la puerta. Todos los días le hacían carteles de bienvenida, esperanzados con poder volverla a ver.

En la actualidad la familia se encuentra en cuarentena y las manos solidarias serán las encargadas de realizarles compras y trámites. Por lo pronto ella retomará sus actividades “home office” mediante, como psicopedagoga de un centro para niños con discapacidades y como docente en la Escuela de Música.

