El desesperado pedido al Presidente de una neuquina varada a 2300 km de sus hijos

Con un ticket de avión para regresar el 27 de marzo, el pasado 17 de marzo (tres días antes de que se decrete la cuarentena obligatoria para frenar el brote de coronavirus), Bencina partió rumbo a Misiones. Su madre, quien hace tiempo lucha contra una metástasis por cáncer de hígado, había sido internada de urgencia y ella no podía dejar de acompañarla.

La angustia de dejar a su familia por 10 días debido a una situación límite, se profundizó cuando los servicios aéreos se cancelaron y las provincias cerraron sus fronteras imposibilitando su regreso. La prolongación del aislamiento social, como mínimo, hasta el 27 de abril, y el contexto de incertidumbre la llevó a hacer un pedido desesperado a las autoridades gubernamentales.

"Yo sé que están tomando las medidas que creen correctas, pero quiero que se acuerden de las personas que estamos en otras provincias. Ha pasado un mes y no puedo volver. Tengo tres hijos menores, un bebé de un año y cuando lo pienso, creo que todos lo que son padres saben lo que implica estar lejos de los hijos", dijo Bencina, intentando contener las lágrimas. "Ellos necesitan a su mamá y yo necesito regresar. Van pasando los días y esto va para largo y yo les quiero pedir una solución", agregó, conmovida, en el video que compartió en su cuenta de Instagram, desde El Dorado.

El desesperado pedido de una neuquina a Alberto Fernández

"Hablo en la voz de miles de argentinos que estamos igual que necesitamos volver a nuestra casa, con todas las precauciones. Entendemos que la cuarentena es necesaria, pero también hay necesidades que nos están llamando", subrayó.

" Yo no puedo esperar más. Primero me reprogramaron el vuelo de regreso al 3 de abril, esperé y luego se cancelaron todos los vuelos hasta mayo. Encima no tengo certezas de que en esa fecha se van a habilitar los vuelos, nadie te lo asegura. Mi marido está solo con mis hijos viviendo hace 30 días, tengo un nene de un año", remarcó con angustia Gabriela, en diálogo con LM Neuquén.

"Es desesperante, yo no tengo familia en Neuquén. Él no puede salir con los nenes a realizar las compras. No sabés lo que es, no te puedo explicar lo difícil que es", dijo del otro lado del teléfono llorando. "Los deja con algún vecino y va corriendo, lo para la policía, 'que adónde te fuiste'. Pasa algo con un nene, tiene que cargar a los tres en el auto y pasar por todos los controles explicando que tiene que ir a la farmacia. Está re complejo como para estar solo con tres niños", enfatizó. "Él además necesita trabajar. Es docente pero trabaja desde la casa y no lo puede hacer. Además, los nenes necesitan a su mamá", agregó a LMN.

"Ellos me despidieron en el aeropuerto pensando que a los 10 días volvía y no vieron más a su mamá y miran el noticiero todo el tiempo esperando que el Presidente diga que la mamá puede volver. A ese nivel, están atentos a lo que dice el Presidente", señaló en alusión a los pequeños de 4 y 7 años.

Esperanzada porque a partir del video referentes del ámbito político provincial la contactaron para intentar ayudarla, Becina se encuentra aguardando una solución.

"Nunca me imaginé que el video iba a tener la trascendencia que tuvo, sé que llegó a las manos del gobernador (Omar Gutiérrez) y gente del ministerio de Ciudadanía y de Transporte se comunicó conmigo, me pidieron un montón de datos, completé un montón de planillas, y me prometieron que iban a revisar mi situación", dijo la mujer que trabaja como psicopedagoga en un centro de rehabilitación para niños con discapacidad.

"Algo encendió este video, incluso me dijeron que llegó a Nación y que se va a tratar la situación. Esperemos que lo hagan rápido porque yo necesito volver", recalcó.

Gabriela aclaró que no está esperando que el gobierno pague el costo de su viaje de regreso y hasta consiguió un auto para trasladarse a Buenos Aires con la idea de tomarse un avión o un colectivo hasta Neuquén.

"Yo podría encontrar la manera de llegar a Buenos Aires, pero no puedo seguir porque está blindada La Pampa. Por eso digo que nos pongan un colectivo en Buenos Aires, un minibus, un auto, algo; que el gobierno de Neuquén pida por nosotros. No creo que sea tan difícil arbitrar los medios si lo están haciendo otras provincias. Río Negro está repatriando a su gente. Son muchos los neuquinos que están en mi situación. Yo no digo que la provincia tenga que hacerse cargo de nuestro pasaje, que nos ponga el medio y pagamos nuestro pasaje como debe ser, pero que nos den la opción. No creo que sea tan difícil para una provincia como Neuquén poner un colectivo, dos o tres", insistió.

neuquina varada en misiones cuarentena aislamiento 1.jpg

"Muchos se están aprovechando de esta situación. Un taxista me pidió 60 mil pesos para viajar de Misiones a Buenos Aires, 1200 kilómetros. Es un robo, es muchísimo, no lo puedo pagar", manifestó al recordar las peripecias por las que pasó hace unos días cuando empezó a golpear puertas para encontrar una solución. "Después de pelear una semana con el sistema, obtuve el permiso para circular que te da Nación. Luego conseguí un auto prestado y gestioné una tarjeta azul pero tenía que agarrar el auto de otra persona, irme manejando 2300 kilómetros sola por una ruta vacía con gente que no me garantiza que voy a poder llegar a mi provincia y que no me voy a quedar varada en otro lugar. No tenés garantías, ni hoteles, que no los pido, pero corrés un riesgo. Tener que manejar dos días sola cuando hace un montón que no dormís -porque estás lejos de la familia con hijos, con un montón de situaciones particulares que no las ando contando-, me voy a terminar matando. Te invitan a que uno haga locuras y tenga un accidente porque no te habilitan un medio más seguro", dijo con un nudo en la garganta, al sentirse como una extranjera en su propio país.

"Yo soy más bien 'anti-redes', si hice un video, si llegas a esto es porque probaste todo. Hablé con diputados, jueces, con gente de Misiones, la Policía Federal y nada. Muchos me prejuzgaron. La gente lo primero que te pregunta es por qué viajaste y cuando les decís se quedan mirándote con desconfianza, en especial los gendarmes y la policía. Piensan que viajé porque se me ocurrió o porque quise venir de vacaciones. Yo no me vine de vacaciones, todo lo que digo lo puedo comprobar con certificados médicos", añadió.

En cuanto a la salud de su madre, Becina señaló que fue dada de alta y que evoluciona favorablemente. "Fue una situación límite. Ella estaba con una metástasis de un cáncer de hígado, toda hinchada, internada de urgencia. ¿Y qué vas a hacer? Te tomás el primer avión y vas porque, con un cáncer, no sabés si se despierta. Gracias a Dios repuntó, está estable, con su tratamiento de quimio", precisó.

