Carlos Pinto, secretario de la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén, aseguró que aún no tienen datos oficiales sobre el ajuste pero que puede ocurrir.

En Neuquén aún no hay información oficial sobre el ajuste del 8 por ciento que sufrirían los precios de las naftas y gasoil.

El aumento estaba previsto desde las 0 horas del miércoles y era uno de los cuatro ajustes que están programados para este año.

Sin embargo, Carlos Pinto, secretario de la Cámara de Expendedores de Río Negro y Neuquén, dijo que aún no se sabe nada sobre la medida.

"No tenemos ningún tipo de información de YPF, ellos manejan sus surtidores desde una central en el país y por eso no se puede saber con anterioridad si habrá un aumento o no", explicó.

No obstante, aseguró que "el aumento puede ocurrir", pero no hay forma certera de saberlo.