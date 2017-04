En Petrolero nadie tiene dudas: "Hoy jugamos otra final"

"Mientras el playoffs avance, vamos a estar más desgastados, pero cada partido es otra historia. Tenemos que atacar los sistemas de ellos. Esa es la clave”. Daniel Jaule El coach, sin Blossom ni Pineda, debe administrar bien el esfuerzo.

“Si no ganamos el viernes (por hoy), no sirvió de nada haber ganado el miércoles. Va a ser otra final, más dura, más fuerte. La clave es mantener el nivel en ataque y en defensa salir a morir en el hombre a hombre”, analizó Castets. “En los playoffs todos los partidos son diferentes. Lo que no tendrá que ser diferente para nosotros es el planteo defensivo, que tendrá que ser otra vez duro”, agregó Lucas Díaz”.

Ambos destacaron el respaldo de la gente como un plus. “Impresionante cómo nos alientan”, apuntó Mariano. “Se siente, suma y te da ánimo. Es muy lindo el apoyo de nuestra hinchada”, agregó Lucas.