Caída brutal: así fue el accidente del cantante de "Dale Q Va" en pleno recital

El cantante Pablo David Ortiz sufrió un accidente inesperado y tuvo que ser hospitalizado.







El cantante de Dale Q Va sufrió un accidente en el escenario

El mundo de la música se vio conmovido el pasado sábado por la lesión de un cantante de la banda cuartetera Dale Q Va durante un recital producto de una caída inesperada que obligó a parar el show en el Club Bomberos de San Francisco donde tocaba la banda.

La energía de la banda cuartetera superó la capacidad de resistencia del modesto escenario cuando Pablo David Ortiz, uno de los cantantes, comenzó a dar saltos sobre la tabla como parte de la corografía para el show que se estaba desarrollando con energía. Cuando todo alegría, de un momento para otro los rostros se vistieron de preocupación al detectar lo sucedido.

Según se puede divisar en un video compartido en las redes sociales pareciera que cuando da el segundo saltó las tablas se vencieron y es por eso que cayó unos centímetros. Una vez más calma la situación, la banda de música lanzó un comunicado en sus redes sociales. "Informamos que David recibió varios puntos en la cabeza y se encuentra mejor. Hoy será evaluado por los médicos y le realizarán radiografías y resonancias para descartar posibles lesiones. Agradecemos los deseos de pronta recuperación para David y la preocupación por su salud", escribieron.