El drama económico que vive Silvia Suller: "No tiene dónde caerse"

“El cuerpo se termina. No supo invertir su dinero. Cuando trabajaba en Carlos Paz se llenaba de oro, brillantes, joyas o pieles y vivía como una reina. Se alquilaba un castillo. Ella ganaba 10 y gastaba 11. No supo aggionarse. Pensaba que la iban a seguir llamando de todos lados”, detalló Guido sobre las malas decisiones que tomó su hermana a lo largo de los años.

Silvia Suller fundida 2.jpg Silvia Süller

En tanto, el arquitecto indicó que la mediática ahora vive con la jubilación mínima y que desde hace tiempo él decidió no ayudarla más. “Yo ya la ayudé todo lo que pude, se me pasa la vida, estoy grande. ¿Hasta cuándo voy a cargar con la mochila de mi hermana?”, sentenció, cansado de la particular situación familiar que le toca vivir.

Además, se supo que Silvina Süller se gana la vida grabando videos de madrugada, ya que ninguno de sus hijos la ayuda con alimentos o dinero para llegar a fin de mes. La mediática contó meses atrás que su hijo no le escribe por su cumpleaños ni tampoco por las fiestas de Navidad ni de Año Nuevo. Mucho menos para saber si está bien o necesita algo en particular. “Estuvo conmigo hasta los 18 años, cuando terminó la secundaria. Ya está. No me manda mensajes, nada. Es como si estuviera muerto. La vida continúa. Yo ya lloré mucho. Si quiere volver, que vuelva”, sumó sin poder creerlo.

Guido Süller mostró cuál es el nuevo retoque que se hizo en la cara

Guido Süller sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar los resultados de su reciente transformación en la cara, la cual incluyó varios procedimientos estéticos. El mediático compartió mediante una imagen una comparación de su rostro en dos momentos distintos, una en 2022 y otra en el presente, lo que generó asombro entre los internautas.

image.png

A través de la publicación realizada en su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 250.000 seguidores, expresó su agradecimiento a los médicos por los resultados obtenidos. “Qué cambio, doctor. Es increíble. Lo que pasa es que como fue paulatino, uno no se da cuenta. Cuando ves ambas fotos no lo podés creer”, escribió Süller en su publicación.

El ex comisario de abordo se sometió, entre otros procedimientos, a una blefaroplastia, que es una cirugía para eliminar el exceso de piel y grasa de los párpados. Esta intervención forma parte de un proceso continuo de mejoras estéticas que el mediático decidió emprender.

Al momento de ver por primera vez las fotos del antes y después, el también arquitecto graficó que en la primera imagen “soy una banana, no soy yo”, para luego reconocerse en la fotografía actual y destacar que “soy un galán, este soy yo”. “Me niego a aceptar que ese era yo”, expresó el también arquitecto como conclusión tras notar los cambios en su rostro.