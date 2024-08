Guido Süller mostró cuál es el nuevo retoque que se hizo en la cara

image.png El antes y después de Guido Süller.

Al momento de ver por primera vez las fotos del antes y después, el también arquitecto graficó que en la primera imagen “soy una banana, no soy yo”, para luego reconocerse en la fotografía actual y destacar que “soy un galán, este soy yo”. “Me niego a aceptar que ese era yo”, expresó el también arquitecto como conclusión tras notar los cambios en su rostro.

El presente de Guido Süller, alejado de los medios

En una reciente entrevista con el programa LAM, Guido Süller, quien asegura sentirse y verse mucho más joven a sus 63 años, detalló el proceso que siguió. “Me hice una blefaroplastia. Son 200 quemaduras en cada ojo. Cuando te lo hacen se siente el olor a carne quemada. Eso provoca una contracción y desaparecen las bolsas, por ejemplo. Me lo hicieron con un láser”, explicó en el programa.

Cabe recordar que hace unos meses comunicó que emprendería un rotundo cambio de 180 grados, que lo llevará a vivir con un estilo completamente diferente al que lleva hasta el momento: se decidió a vender su mansión que diseñó él mismo. “Es hermosa la casa, hermosa, es de revista. Pero siento que le falta vida, que es muy grande, que la hice pensando en formar una familia que no lo logré”, comenzó diciendo el mediático en un reel que publicó en su cuenta de Instagram. De inmediato, el posteo se llenó de likes y de comentarios que le preguntaban a Guido acerca de este cambio.

2.JPG Guido Süller.

Acto seguido, continuó dando más detalles sobre este giro en su vida. “Y entonces me parece que volver a empezar, aunque ya soy grande y estoy cansado y casi no tengo fuerzas a veces, porque me hago el canchero, como un jovencito, pero soy grande”, destacó. Luego, se refirió a sus ganas de seguir su día a día en otro lugar. “A veces digo ´¿y si vuelvo a empezar?’, y a veces tengo ganas de irme a la cabañita que tengo en Ushuaia y quedarme ahí en la montaña. O a veces tengo ganas de si pudiera vender esto y comprarme un campito, una chacra, donde haya animales, me gustan los perros, y mucho. Me gustaría tener gallinas pero no para comer sino para que pongan huevos para cocinar, hasta una oveja me gustaría, conejos, me gustan mucho los animales y acá no puedo tenerlos”, reflexionó.