Por qué Gimena Accardi tomó leche materna de una amiga: su verdad

Gime no anduvo con vueltas y detalló: “Tengo una amiga que es médica pediatra que tiene dos pibes, ella ya había probado y me estaba contando”.

“Le pregunté ‘¿a qué sabe? ¿es dulce? a ver dame, dejame probar’, me prendí a la teta... no mentira, me puso un poquito en la mano y probé”, bromeó y aclaró cómo fue. Luego de contar cómo fue que probó leche materna en el programa de Sebastián Wainraich, Gimena Accardi contó qué sabor tiene y explicó por qué cree que todos deberíamos tomar leche materna y no de animales.