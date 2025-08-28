Espectáculos La Mañana Nora Colosimo El logro de Nora Colosimo, mamá de Wanda Nara, tras su estadía en Italia

Nora disfruta su visita al pueblo Furnari, en Sicilia. En las redes sociales compartió un posteo emotivo al conseguir un logro emocionante.







La madre de Wanda Nara ha elegido en más de una oportunidad pasar desapercibida en medio de tanto escándalo en los que se ha visto involucrada su hija con el escándalo que atraviesa con el padre de sus hijas Mauro Icardi, y correrse del centro de la escena con una vida silenciosa. Mientras los escándalos vuelan, Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira Nara, tiene motivos para festejar.

Nora atraviesa un gran momento y lo dejó en evidencia en su cuenta personal de Instagram con un extenso posteo retratando su felicidad por los momentos vividos en la última etapa. Desde hace tiempo visita al pueblo Furnari, en Sicilia, Italia, donde descansa pero también hizo trámites personales que, seguramente, recordará por el resto de su vida.

En un posteo en su cuenta en Instagram, Nora reflejó su felicidad: “No soy de escribir, ¡pero hoy amerita! Es una mañana tan especial para mí que jamás voy a olvidar. Gracias infinitas, María Rosa, Mary para los que tanto te queremos, esto fue una ardua tarea que en principio me negué, pero después accedí. Hoy finalmente soy ciudadana italiana y mi corazón estalla de emoción. Ojalá me estés mirando, ¡lo logramos! Gracias nonno Francesco Colosimo, ahora sí nieta, y soy abuela Italia. Gracias”, contó a sus poco más de 270 mil seguidores, confirmando que obtuvo la ciudadanía italiana.