“Es lo más lindo que hay”: Carolina Amoroso presentó a su hijo Vicente

La periodista de TN se convirtió en madre y compartió la primera foto de su hijo con el equipo de trabajo.

Carolina Amoroso se convirtió en madre por primera vez y desde la clínica se mostró emocionada por la llegada de Vicente, su hijo junto a Guido Covani con quien se casó en abril del 2024 en una boda soñada.

La periodista de TN e Infobae desborda de alegría y no dudó en compartir las primeras imágenes de su bebé con sus compañeros de trabajo. Así lo hizo este jueves a través de una comunicación telefónica.

“Es muy lindo todo. Es espectacular, lo más lindo que hay . Es gordito, así que le metimos mucho y salió. Es un bebotón de 4 kilos. A todos los que me mandaron ropita de recién nacido, Vicente está de tres meses” , contó entre risas y emoción a Gonzalo Sánchez, Cecilia Bouffet, Ramón Indart y Maru Duffaurd.

Carolina amoroso

La emoción de Caro se trasladó a sus compañeros que no dudaron en mostrarse felices por la llegada de Vicente. Consultada por su estado de salud a horas de dar a luz, la conductora respondió: “estoy muy bien, fue muy tenso, pero estamos excelentes. Desde el médico a la partera, todo, hicimos un equipo, fueron varias horas, pero acá está con nosotros. Y Guido, que fue parte del médico también, se puso la diez. Estamos muy bien”.

La periodista no dudó en bromear sobre rasgos de la joven personalidad del bebé y aseguró que replicó la dinámica cuando estaba en la panza. “El se movía mucho de noche, no tanto a la mañana, como que su mecanismo es el de un rockero. Le encanta la noche”, contó.

Su equipo de trabajo quiso saber como habían sido las primeras horas de la maternidad. “Es espectacular, son procesos bastantes largos. Estuve toda la noche súper energética, como un disparo, un dolor que al toque se te olvida. A él aun lo tengo prendido porqu no me suelta. Estamos pegaditos”, sumó al relato.