Insólito escrache: un japonés criticó a Wanda Nara y a Martín Migueles por sus malos modales en el tren bala

La modelo, que viajó a tierras asiáticas junto a su pareja, estuvo involucrada en una polémica que trascendió en las redes sociales.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica durante sus vacaciones en Japón junto a su pareja, Martín Migueles . Esta vez, el episodio ocurrió en un tren bala, donde un pasajero nipón decidió exponerlos públicamente por sus modales. La situación se viralizó rápidamente en redes sociales: el hecho generó sorpresa y una fuerte repercusión entre usuarios de distintos países.

El denunciante relató su experiencia en la red social X con un mensaje contundente. “Había un extranjero sentado en su asiento, hablando a gritos por teléfono, totalmente reclinado, con los zapatos sobre el asiento de enfrente” , escribió. Además, acompañó el posteo con una imagen en la que se ve a la conductora y su pareja en esa situación. “Pensé: ‘No quiero estar cerca de estos tipos’ ”, agregó.

La crítica no quedó ahí y el usuario profundizó su malestar. “Fue un infierno (incluso en el vagón verde ya no hay sensación de seguridad)”, expresó. Luego, sumó otra reflexión que encendió el debate: “Ya ni siquiera se trata de asientos reclinables; es más bien como, ¿estos tipos hablan en serio? ”. También se preguntó si ese comportamiento era habitual. “Me preguntaba si este estilo era común en el extranjero, pero supongo que no es así, ¿verdad? ”, concluyó.

La publicación generó una inmediata reacción de otros usuarios, especialmente argentinos. Algunos optaron por disculparse en nombre del país. Otros, en cambio, fueron muy críticos con la mediática. “Es una argentina escandalosa y vulgar, en su país la conocen por polémica”, escribió un usuario. El intercambio de opiniones amplificó el alcance del episodio.

Además, varios internautas señalaron que lograron identificar a la modelo por detalles visibles en la imagen. Entre ellos, mencionaron las zapatillas que la empresaria había mostrado previamente en sus redes sociales: ese dato reforzó la viralización del contenido. La polémica, así, trascendió el posteo original.

Migueles Japón 2

Las críticas de Wanda Nara a Mauro Icardi, en el foco

En paralelo, la empresaria también fue noticia por sus declaraciones sobre su expareja Mauro Icardi. En diálogo con Yanina Latorre, aseguró: “No solo no las llevó al colegio”. Luego, agregó una serie de acusaciones que generaron impacto. “Las vacunó sin autorización, les dio de comer pescados de la laguna de Nordelta y hasta una nutria ”, sostuvo la presentadora. También contó situaciones que, según su relato, le transmitieron sus hijas. “Me dijeron que las llevaron a un santuario a rezar”, afirmó.