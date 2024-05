La hermana de Thiago de GH debutó en Cuestión de Peso y realizó su primer paso por la balanza

"Tengo 29 años y soy de La Matanza. Peso 136,7 kilos. Quiero entrar para poder bajar un poco más, dejar de verme en los ojos de los demás que me miran como un monstruo. Hace tres semanas fui a un boliche y pasaba por un costadito y un chico me decía: 'Barney, Barney, Barney'. Fue ahí cuando dije que quería ayuda para salir adelante", comenzó relatando.

"En mi infancia me decían gorda, fea, que nunca iba a llegar a nada. Mi apodo es Camilota. Mi mamá falleció cuando tenía 17 años, murió de un para cardíaco y dejó a un bebé de 8 días. No supero su muerte, todavía. Fue un golpe muy fuerte en mi vida. Sentía que me moría. Caí en una depresión y empecé a engordar. Comía por angustia", sumó.

Y la influencer agregó: "A la vez me da miedo ser flaca y ser fea. Me amo así, como soy. Me acostumbré a mi base, a mi cuerpo, a mi yo, y eso me juega un poquito en contra. A esta Camila la amo, pero sé que si hay otra para pasar la página, la dejaría entrar, la aceptaría".

"Estoy con amigos, que son más familia que amigos. Estoy nerviosa. Quiero hacer un cambio en mi vida, para sentirme mejor y tener un poco más de salud. Quiero bailar, ponerme ropa que a mí me gustaría ponerme... un montón de cosas. Al cambio ya lo estoy haciendo, empecé hace rato", sostuvo la hermana de Thiago.

A pesar de que la participante tenía en claro cuál era el aproximado en su peso, la hicieron subir a la balanza para conocer al detalle. Cuando fue a pesarse, el número que figuró fue de 139,1 kilos, por lo que los especialistas trabajarán a partir de ese peso.

Así está y de qué trabaja Luisito, el famoso competidor de Cuestión de peso

A 14 años de su paso por Cuestión de Peso, donde se convirtió en uno de los participantes más queridos a pesar de no haber logrado su objetivo de descenso, Luisito encaró una nueva vida. Tras largos años de lucha contra la obesidad, por fin siente que está en su mejor momento.

LUISITO-CUESTIÓN DE PESO.jpg Así está hoy Luisito de Cuestión de Peso, después de encarar un tratamiento que lo ayudó a bajar más de 90 kilos.

Luis Zerda tenía 21 años cuando en el televisor de un bar vio la convocatoria para el reality liderado por el doctor Alberto Cormillot. Para él, en ese entonces, sus 150 kilos no significaban un problema. Pero igual decidió anotarse en el casting. En diciembre de 2009 empezó un camino de eliminaciones por no cumplir con los objetivos y reingresos para intentar lograrlos.

Cuando el show terminó y las cámaras se apagaron, comenzó un duro camino lejos de la televisión y de los profesionales que lo podían ayudar. Según reveló en una entrevista reciente con el diario La Nación, la comida fue su escape. Recuperó todo el peso que había bajado y siguió subiendo. Hubo un momento en el que el sobrepeso le impedía respirar con normalidad: “Me despedí de mi mamá, pensé que me iba a morir”, confesó en el repostaje.

“Llegó un punto que no me podía bañar; me bañaba y me cambiaba mi hermano. Dije: ‘¿Esta es la vida que yo quiero para mí?”, recordó Luisito sobre el momento en que llegó a pesar 275 kilos. Entonces decidió pedirle ayuda a Alberto Cormillot, quien lo había guiado en Cuestión de peso.

LUISITO-CUESTIÓN-DE-PESO.jpg Luisito está de novio hace seis años y sueña con formar su propia familia.

Y fue la decisión correcta. Hoy está lleno de proyectos. “Quiero formar mi familia, estoy en pareja hace seis años. Me tocó la mejor persona porque me bancó en todo el proceso cuando yo estuve mal, en los peores momentos estuvo”, dijo con sincera emoción.

Mientras planea su futuro, se dedica a realizar budines y alfajores que vende los fines de semana en el Parque Centenario, de Capital Federal, con la ayuda de su novia y un amigo. Su sueño es abrir su propia panadería. Y está seguro que lo va a lograr. “La vida, siempre que te caigas, te va a dar una oportunidad de levantarte, pero hay que pedir ayuda”, reflexionó Luisito, que sabe de lo que habla porque lo experimentó en carne propia.