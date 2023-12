Así está y de qué trabaja Luisito, el famoso competidor de Cuestión de peso

Luis Zerda tenía 21 años cuando en el televisor de un bar vio la convocatoria para el reality liderado por el doctor Alberto Cormillot . Para él, en ese entonces, sus 150 kilos no significaban un problema. Pero igual decidió anotarse en el casting. En diciembre de 2009 empezó un camino de eliminaciones por no cumplir con los objetivos y reingresos para intentar lograrlos.

LUISITO-CUESTIÓN DE PESO.jpg Así está hoy Luisito de Cuestión de Peso, después de encarar un tratamiento que lo ayudó a bajar más de 90 kilos.

“Llegó un punto que no me podía bañar; me bañaba y me cambiaba mi hermano. Dije: ‘¿Esta es la vida que yo quiero para mí?”, recordó Luisito sobre el momento en que llegó a pesar 275 kilos. Entonces decidió pedirle ayuda a Alberto Cormillot, quien lo había guiado en Cuestión de peso.

Cómo es la vida de Luisito de Cuestión de Peso

Y fue la decisión correcta. Hoy está lleno de proyectos. “Quiero formar mi familia, estoy en pareja hace seis años. Me tocó la mejor persona porque me bancó en todo el proceso cuando yo estuve mal, en los peores momentos estuvo”, dijo con sincera emoción.

Mientras planea su futuro, se dedica a realizar budines y alfajores que vende los fines de semana en el Parque Centenario, de Capital Federal, con la ayuda de su novia y un amigo. Su sueño es abrir su propia panadería. Y está seguro que lo va a lograr. “La vida, siempre que te caigas, te va a dar una oportunidad de levantarte, pero hay que pedir ayuda”, reflexionó Luisito, que sabe de lo que habla porque lo experimentó en carne propia.