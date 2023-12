El duro reclamo de Alberto Cormillot con las pacientes rusas: "¿Hasta cuándo?"

ALBERTO CORMILLOT.mp4 El doctor Alberto Cormillot dio su contundente opinión sobre las mujeres rusas que vienen a tener a sus hijos en la Argentina.

Esta situación no le gusta nada al doctor Cormillot, y no dudó de dejar sentada su posición al respecto. "No me quedó claro por qué los ciudadanos argentinos tenemos que pagar el parto de una ciudadana rusa... Si nosotros vamos a Rusia, tenemos que pagar el parto", expresó el nutricionista.

El enojo de Alberto Cormillot

"Es por el pasaporte, es por la documentación", le respondió Feinmann, sobre la nacionalidad argentina que reciben los niños nacidos en esos partos. Pero el reclamo de Cormillot no quedó ahí: “Tampoco me quedó claro por qué tenemos que darles educación gratuita, cuando en todo el mundo, si nosotros queremos ir a estudiar a una universidad fuera de acá, nos cobran".

Para cerrar, añadió muy enojado: "No sé si somos tan generosos porque nos sobra la plata, o porque tenemos un espíritu solidario exagerado. Ya que están viendo qué gastos cortar, revisen cuánto cuesta un parto. Porque después tenés un tipo que lo tenés que operar de la cadera, tenés que ir a buscar la prótesis y la guita de la prótesis no está".