La pelea 2.0 de la esposa de Alberto Cormillot con una hater

Estefania Pasquini no se quedó callada, luego de que la criticaran en las redes sociales.

“Fea”, le escribió una de sus seguidoras tras ver la foto. Por lo que la esposa de Alberto Cormillot respondió: “La que puede, puede... Y la que no, viene a mi Instagram a criticarme”.

Luego de compartir la captura de pantalla del chat, explicó porqué lo hizo: “No suelo hacer esto, pero... Buen día a los que tiran veneno, pero solo se lo terminan autoinyectando”. Sin embargo, la cosa no quedó ahí que ya entró al perfil de su agresora para ver más detalles de quién era: ‘Mamá de mujeres’, dice... Qué mala imagen le darás a tus hijas...”.

“¿Y por qué lo publico? Porque creo que si nuestros hijos nos escuchan criticar a otras personas o hablar de una persona midiéndola por fea, linda, gordo, flaco, no estamos dejando nada positivo en ellos”, escribió después antes de agregar: “A la gente se la valora por otras cosas... y así y todo nosotros no tenemos la vara para juzgar”.

“En cuanto al posteo, algunas personas diciendo: ‘Si publicás, jodete básicamente...’, qué lástima que no lo escuchen entero y puedan entender que se trata del daño que se hace a chicos... Hijos, nietos, quien sea que escuchen a estos adultos decir estas cosas”, expresó y agregó: “Básicamente por ‘yo puedo decir lo que se me antoje, jodete por publicar’. ¿No se dan cuenta que a mí no es el daño? El daño se lo hacen a su familia, a los más pequeños generando inseguridades, miedos y demás”.

Minutos depsués, publicó otro posteo en donde dejó su última reflexión: “Hablemos de comentarios poco asertivos y no sobre el impacto qué tienen sobre la persona que recibe el comentario... Si no sobre quienes nos escuchan hacerlos. En este caso hijos, nietos... ¿Qué pasa con esto? ¿Alguna vez lo pensaste? Acá te dejo el resumen de algunos papers qué busque. Te hablo con evidencia científica del daño que podés hacer sobre aquellas personas que estas tratando de críar de forma amorosa, sana y segura. Y me corrijo: tiene más impacto en niñas que en niños”.