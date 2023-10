Cómo está Luisito de Cuestión de Peso: su transformación, su lucha y deseo

Con entusiasmo, Luis compartió su experiencia: "Al principio me dio vergüenza, pero luego me solté. La gente es maravillosa, y creo que hago cosas deliciosas. Todo lo hago con pasión".

Cómo fue la última hospitalización de Luisito de Cuestión de Peso

La última hospitalización de Luisito de Cuestión de Peso fue un punto de inflexión en su vida. Con emoción, relató que se encontró en un lugar oscuro y afortunadamente recibió la ayuda que necesitaba a tiempo. Esto le permitió recuperarse y "cambiar su enfoque". Expresó su gratitud hacia su excepcional equipo médico, que incluye al Dr. Cormillot, Sergio Verón, Rómulo Espadáfora, Danila Gogormelia y Andrea Dimasio. Todos ellos desempeñaron un papel fundamental en su proceso de transformación.

Luis, oriundo de Santa Fe, compartió detalles sobre su transformación: "Fue un proceso gradual. No se trata de hacer ejercicio durante horas en un día y luego abandonar. Comencé poco a poco, de menos a más. Fue un desafío, no fue fácil. No existen soluciones mágicas. Creo que la clave fue organizarme en todos los aspectos de mi vida. Reemplacé malos hábitos por buenos y comencé a confiar más en mí mismo. Me convencí de que puedo hacerlo".

"Después de la cirugía, me gustaría tener un trabajo estable y vivir de lo que amo, que es la cocina. Por ahora, prefiero disfrutar el momento presente", cerró.