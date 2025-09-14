La Joaqui reveló cómo la tiene agendada Luck Ra y desató un debate sobre los apodos en pareja

La Joaqui sorprendió al contar la manera en que su novio, el cantante Luck Ra, la tiene agendada en su teléfono.

La forma en que alguien guarda el nombre de su pareja en el celular puede ser mucho más que un detalle: a veces refleja la intensidad del vínculo, el nivel de confianza y hasta puede generar risas o reproches inesperados. Este tema, tan cotidiano como universal, se volvió protagonista en el ciclo Rumis, cuando La Joaqui , sorprendió al contar la manera en que su novio, el cantante Luck Ra , la tiene agendada en su teléfono.

Lo que comenzó como una anécdota derivó en un intercambio divertido entre todos los presentes, donde no faltaron las confesiones, las bromas y las reflexiones sobre cómo los apodos, emojis o simples iniciales en la agenda de contactos dicen mucho más de lo que parecen.

La confesión de La Joaqui

La cantante no dudó en compartir con humor lo que descubrió en el celular de su pareja: “Chicos, el hijo de puta de mi novio me tiene agendada como La Joaqui”, dijo entre carcajadas. Acto seguido, explicó que ese nombre no cambió desde el primer día en que comenzaron a hablar: “Yo le digo: Pero Facu, al menos poneme Joaquina”, agregó divertida, mostrando que, aunque le causa gracia, le gustaría un gesto más personal.

Las reacciones en el estudio

La revelación no pasó desapercibida. Lizardo Ponce enseguida quiso saber cómo tenía ella guardado el contacto de su novio: “Pará, ¿y vos cómo lo tenés?”. Fiel a su estilo, La Joaqui respondió con sinceridad: “Facu con una estrella al lado. O sea que yo sabía que algo más iba a ser, porque lo del emoji significa mucho”.

El comentario abrió la puerta a más risas. La Tía Sebi, entre bromas, interpretó la situación: “Facu, pero de bronca”. Lizardo, por su parte, analizó con picardía el contraste entre un nombre tan formal como “La Joaqui” y lo que podría ser un alias más romántico: “La Joaqui me da como muy La Joaqui artista, ¿entendés?”.

¿Cómo debería agendarla?

La conversación derivó en un pequeño debate. La Tía Sebi le preguntó directamente: “A vos, ¿cómo te gustaría que Facu te agende?”. Lola lanzó su propuesta con simpleza: “Para mí, Joaqui”. Mientras tanto, Lizardo imaginó alternativas con un tinte más cariñoso: “Joaquita, Joaqui corazón”. Sin embargo, la cantante dejó en claro cuál sería su elección, apelando a una costumbre de otra época: “En la ‘a’. En realidad, yo era, eh, yo soy de la generación en la que todavía cuando te mandabas mensajes y querías que esté tu amor primero ponías, ponele, el nombre que sea y primero ‘aaa’ para que te aparezca primero en la lista”.

Apodos, emojis y afecto digital

Más allá de la anécdota, lo cierto es que la charla en Rumis dejó en evidencia cómo los gestos más pequeños dentro de una relación —como un simple apodo en la agenda— se convierten en símbolos de cercanía y cariño. Entre bromas y recuerdos, La Joaqui mostró que incluso los detalles tecnológicos también pueden ser parte de la construcción del amor.