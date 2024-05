La lapidaria crítica de Marcela Tauro a Gran Hermano y Del Moro

Desde el comienzo de la edición 2023 de Gran Hermano , la que más se robó la atención de todo el público y los medios de comunicación fue Juliana Furia Scaglione, la polémica hermanita que a lo largo del reality demostró tener una personalidad única y fuerte, con la cual algunos lograron empatizar rápidamente, y muchos otros no logran soportarla.

Furia 1.jpg Furia en su pelea con Mauro

Y justamente la polémica del escándalo de Furia, venía siendo defendida por la producción del reality de Telefe, escudándose en que jamás había tocado a un participante y este era el límite del reglamento de la competencia. Sin embargo, cuando este domingo empujó a Mauro, la sanción se limitó a que ella tenga que ir siempre a placa, mientras permanezca en la casa, sin posibilidad de que sus compañeros la salven.

Marcela Tauro con los tapones de punta contra Gran Hermano

Es en ese contexto que en el programa de hoy de Intrusos, cuando abordaron el tema, Marcela Tauro se mostró lapidaria con Gran Hermano, con la producción y hasta ligó el conductor, Santiago Del Moro.

image.png Marcela Tauro fue con todo contra Gran Hermano

“Yo entiendo que es un programa de televisión y entiendo que es show, pero también entiendo que cuando les conviene anulan las reglas. Furia mí me gustaba en un momento, pero es insoportable ahora y usa también la enfermedad para envalentonarse. Y esta piba enojada puede hablar barbaridades de la producción. Está demasiado creída”, arrancó diciendo la especialista en espectáculos.

Por su parte, la panelista Marcela Baños destacó: “Yo ayer escuché a Santiago del Moro decir ‘la casa es todo’. Y no es así. Las personas son todo. Primero hay que preservar la salud de todos y ayer hubo una violencia que no está buena. No hay un stop. Vale todo”.

Finalmente, Karina Iavícoli también se sumó y acotó: “También con esa bajada de línea que hace el canal de ‘Ustedes no entienden el juego’, que es como un mantra, me atrevería a decir a que el canal estaría pensando en sacársela de encima a Furia, porque esto ya excede los límites. Ayer ella le faltó el respeto a Santiago del Moro. No les gusta la actitud que tiene”.