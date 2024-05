Juicio por el femicidio de Agustina Fernández, día 3: un abrazo conmovedor después de tanto dolor

“Conocerlo me confirmó que ella lo había elegido en ese momento por decisión de ella, compartir momentos con él. Me alegró escucharlo, yo no había tenido contacto con él. Lo abracé dos veces y le dije que continuará con su vida, que si Agus lo había elegido, por algo era. Estoy más que segura que es buena persona, le agradecí porque sé que ella estaba bien con él”, señaló Capello al término de la tercera audiencia, en declaraciones a LU19.