¿Qué harán los senadores neuquinos en la votación de la Ley Bases?

De entrada, el Presidente se planteó llegar al pacto con la Ley Bases aprobada . A tres semanas del cónclave, no es seguro que suceda. Por las dudas, Milei avisó que el gobernador que no ponga sus votos en el Congreso para la Ley Bases no será invitado al pacto.

La influencia de Rolando Figueroa

Sin confirmaciones en ningún sentido todavía, se supone que Figueroa estará entre los firmantes, aunque su postura no será ajena a la de los mandatarios patagónicos, con los que conformó una liga de gobernadores para atender los asuntos "exteriores" de la región. Se especula que sean alrededor de 18 los gobernadores que firmarán con Milei antes de conocerse lo que se someterá a la rúbrica.

El gobernador Figueroa convocó a todos los legisladores nacionales por la provincia antes de que empezara el maratón mileísta por el Congreso.

figueroa encuentro diputados senadores nacionales neuquen

El mandatario neuquino puede decir en la Casa Rosada o en Olivos que no tiene legisladores nacionales propios, puesto que su fuerza política ni siquiera compitió por las bancas del Congreso. Cuando asumió recibió el compromiso de todos los representantes neuquinos para hacer causa común en los temas de fondo que impactan a la provincia. En este caso, la pertenencia partidaria prima, entonces, los legisladores del MPN son los únicos sin una terminal nacional, con lo cual están alineados con el gobernador.

El segundo proyecto de Ley Bases del gobierno salió con media sanción de Diputados tras un tránsito ordenado que dejó ver la mano de los colaboradores extrapartidarios del presidente para evitar el fracaso del primer intento, como Miguel Pichetto y la macrista Silvia Lospenato.

En el viaje del proyecto desde el recinto de Diputados a la Mesa de Entradas del Senado, el texto fue modificado, denunció la oposición. Parrilli salió a cuestionar el accionar oficialista en esta línea. "Fue una violación muy grave del funcionamiento del sistema de sanción de las leyes”, consideró el senador neuquino.

Parrilli: "El bloque está unido"

Respecto a las perspectivas para la votación del grupo parlamentario de Unión por la Patria el senador contó: "Vi un bloque absolutamente unido. No nos oponemos porque somos oposición. No estamos de acuerdo con esto porque los problemas que tiene Argentina no se solucionan con esta ley ómnibus”, dijo Parrilli en la radio porteña Am 750.

Oscar-Parrilli.jpg

“Estamos equivocando el camino. Lo planteó claramente Cristina Kirchner en el documento de febrero, cuando dijo que el problema fundamental era la deuda externa, el acuerdo con el FMI, la fuga de divisas y la economía bimonetaria. Lo único que hace la ley ómnibus es agravar esta situación”, opinó.

“Y llevar adelante un brutal ajuste sobre los jubilados, trabajadores y pequeñas y medianas empresas en un sacrificio inútil. Nuestro rechazo no es por capricho. Es porque estamos convencidos de que estamos yendo a un abismo”, concluyó.