Virginia contó el chisme más grave de la producción de Gran Hermano y Furia: "Los terminó amenazando"

Furia 1.jpg Furia recibió una dura sanción

Virginia habló sobre el escándalo de Furia en Gran Hermano

Virginia se encontraba charlando con Mauro, el otro implicado en la dura pelea que afrontó la entrenadora personal, y allí arrojó algunas revelaciones que rápidamente se hicieron viral entre los más fanáticos del show.

“Cuando estábamos nosotras tres, lo amenazó a Gran Hermano. Le dijo: ‘Si no me das ahora el ibuprofeno, lo digo en el vivo que no me están...’”, reveló mientras charlaba con Mauro. Además, explicó que la jugadora había hecho ese pedido porque tenía “dolores de ovarios”.

La fuerte amenaza que Furia le hizo a Gran Hermano porque no le daba un medicamento _ TN - Google Chrome 2024-05-06 18-21-57.mp4 La revelación de Virginia sobre Furia

En ese momento, la transmisión del programa cambió de ubicación dentro de la casa, por lo que no se llegó a escuchar por completo la conversación entre Demo y Dalessio. Sin embargo, en las redes sociales se originaron comentarios de todo tipo.

“¿Y por qué no se lo dan? ¿Tiene un dolor y se lo prohíben?”, reflexionó una usuaria porque supuestamente le habrían rechazado el medicamento a Furia. “Ella no es médica y no puede automedicarse”, observó, por el contrario, otra internauta.

La dura sanción de Gran Hermano a Furia

image.png

Este domingo en medio de la gala de eliminación de Gran Hermano, el Big hizo un fuerte comunicado a Juliana, conocida como Furia. La jugadora más polémica de la edición recibió una fuerte sanción por el enfrentamiento que tuvo el fin de semana con Mauro.

“Necesito que me escuchen por favor. Más de una vez les he dicho que no voy a involucrarme en sus conflictos salve que intenten resolverlos cruzando ciertos limites. Todos ustedes saben que cuentan con absoluta libertad para decir y hacer lo que deseen. Incluso si se expresan con vehemencia o exaltación en mi casa no hay censura de ningún tipo”, comenzó explicando Gran Hermano.

Y continuó: “Lo que sucedió hoy significa una gravísima falta. Lamento que tengamos que llegar a este límite, pero hay situaciones en las que una advertencia no alcanza. Por eso Juliana va a recaer sobre vos una severa sanción”.

Acto seguido, comunicó que Furia quedará nominada hasta el final de su estadía en la casa. “Nunca podrás ser salvada”, remarcó. Sin embargo, aclaró que “sí voy a permitir que juegues por la prueba del líder, pero no te dará inmunidad solo podrás salvar y subir a un jugador”.