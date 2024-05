Video escandaloso: así fue la pelea de Furia y Mauro que no se vio en Gran Hermano

En el ambiente siempre cargado de Gran Hermano, los conflictos no son algo atípico, pero lo sucedido entre Juliana " Furia " Scaglione y Mauro Dalessio, poco antes de la gala de eliminación, trascendió las usuales fricciones del juego. En una jornada que prometía ser tensa, ambos protagonizaron una disputa que captó la atención no solo de sus compañeros, sino de toda la audiencia.

Embed A PESAR DE LLAMADO AL CONFESIONARIO Y LA MÚSICA, SE SIGUEN ESCUCHANDO LOS GRITOS DE FURIA



Nico, Zoe y Flor no lo pueden creer: "Que falta de respeto, ay no chicos como va a hablar así"



*Cambian de cámara*

Mauro y Furia enfrentados en Gran Hermano

Mauro, por su parte, optó por una respuesta más tranquila y, dirigiéndose a las cámaras, intentó exponer el comportamiento de Furia ante el público: "Esto es para que vean todos que la única persona que se peleó con todos acá adentro es ella, por algo es”. Y continuó expresando su disgusto por la actitud de su compañera: “Falta el respeto, lo único que quiere es la plata, codicia. No tiene seguridad en sí misma, por eso grita. Si ustedes bancan eso, bárbaro, yo prefiero llevarme a una persona antes que plata, no digo más nada. Si quieren sacarme, sáquenme y si quieren dejarla acá, me da igual”.

La situación llegó a un punto tal que la producción decidió intervenir, llamando a Furia al confesionario, lo que provocó un corte en la transmisión en vivo, dejando a los espectadores en vilo sobre el desenlace inmediato de la discusión.

Furia 1.jpg Furia y Mauro pasaron de ser inseparables a estar fuertemente encontrados

Darío se cansó de Furia y pidió por su salida

Posteriormente, Darío Martínez Corti, otro de los nominados, reflexionó sobre la conducta de Furia, señalando un aspecto que muchos observadores del show han comentado: "Ella se cree la dueña de GH. Pero lo que pasa es que lo ven gracioso ese es el punto. Por ahí pasa, lo ven gracioso. Es increíble. A parte le va a agarrar un ACV a esta chica. En serio lo digo. Le puede agarrar un pico de estrés”.

EN EL MEDIO DE LOS GRITOS, INSULTOS Y AMENAZAS, GRAN HERMANO LLAMÓ A FURIA AL CONFESIONARIO



*Gritos* "Cagón, te voy a romper la jeta, te voy a romper la jeta, te voy a romper la jeta [...] HIJO DE P***"

La relación entre Furia y Mauro, marcada por esta intensa discusión, probablemente seguirá siendo un foco de interés para los seguidores del programa, quienes observan cómo se desdoblan las alianzas y enemistades en un entorno donde cada palabra y acción puede ser tanto una táctica para permanecer en el juego como un simple reflejo de la presión constante bajo la cual se encuentran.