La verdad sobre la separación de Marina Calabró y Rolando, su nuevo novio

Entre lágrimas, la reconocida periodista confirmó su separación de Barbano tras un mes de haber oficializado la relación.







No pasó mucho tiempo desde que Marina Calabró confirmó, con un gesto de emoción y estado de felicidad absoluta, su vínculo amoroso con el periodista de policiales Rolando Barbano, con quien comparte equipo en un programa radial que se emite por radio Mitre. Sin embargo, tan solo un mes después, el semblante de Calabró es el opuesto.

Es que Marina participó en el medio radial El Observador junto a Yanina Latorre, donde confirmó que el prematuro romance que habían iniciado ambos periodistas llegó a su fin. Para recoger información sobre lo sucedido, Yanina le preguntó sin titubear a la periodista, que en principio evitó extender dar detalles: “¿Qué te puedo decir? Mirá, la verdad es que, si me pongo a hablar, lloro. Y la verdad es que no tengo ganas de llorar porque después salgo todos los portales llorando y no está bueno, no es lindo”, comenzó su relato.

Y luego, agregó: “Lo que pasa es que bueno, si uno empieza a dar señales en redes, viste, es como que es inevitable la pregunta. No quiero llorar”. Mientras Calabró se mostraba visiblemente emocionada por lo que estaba relatando, Latorre se tomó un segundo para acompañarla en el triste momento y le dedicó un mensaje para que pueda transitar el momento de mejor manera: “Estás muy triste y tenés el maquillaje muy corrido, no te aguantes. Somos humanos. Hay algo que es espantoso que es pasarla mal, tener que laburar en vivo y no poder quedarte en tu casa”.