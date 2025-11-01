Salen a la búsqueda de financiamiento para reactivar la Planta de Agua Pesada

Está dirigido a entidades financieras nacionales e internacionales, organismos de crédito y fondos de inversión. Hay compromiso de compra de producción.

La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), inició la convocatoria a potenciales inversores y entidades financieras con el objetivo de participar en forma parcial o total para lograr los fondos necesarios para la puesta en marcha, modernización y operación inicial de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) .

Según informó oficialmente el gobierno neuquino este sábado, el llamado de Expresiones de Interés está dirigido a entidades financieras nacionales e internacionales, organismos de crédito, fondos de inversión y otros posibles inversores institucionales o privados.

El proyecto contempla la recuperación operativa, modernización tecnológica y reinicio de las operaciones en la fabricación de agua pesada en planta ubicada en Arroyito, que es propiedad de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y cuya operación está a cargo de la empresa provincial ENSI.

Compromiso

Cabe recordar que, en una reciente convocatoria de manifestación de interés, se presentaron empresas internacionales con el compromiso de adquirir agua pesada, incluso, dispuestas a comprar el insumo durante los próximos años, lo que requiere poner en marcha las dos líneas de producción de la PIAP.

En ese sentido, la importante inversión para su puesta en marcha es lo que se busca financiar.

El presidente de ENSI, Rubén Etcheverry explicó que “esta nueva convocatoria que lanza la empresa no implica un compromiso contractual, sino que tiene por objetivo recabar información y propuestas sobre condiciones financieras que surgirán de las propuestas”.

Las entidades interesadas deberán informar, entre otros aspectos, forma de financiamiento parcial o total, plazos y condiciones de repago, tasa de interés estimada, garantías requeridas, tipo de financiamiento y/o forma de participación en el proyecto, además exponer la experiencia y antecedentes en proyectos industriales y energéticos similares.

Las consultas sobre la convocatoria como también así, las propuestas deberán remitirse al correo electrónico: [email protected].

En forma reciente, ENSI efectuó un llamado a posibles compradores del mercado internacional de agua pesada.

Cartas de interés

La operatoria se hizo mediante Cartas de Interés, y entre los destinatarios se encuentran empresas de primer nivel mundial en la ciencia, tecnología e investigación aplicada.

Algunas de las empresas son Linde y Merck KGaA, entre otras, cuya participación reviste especial importancia en este proceso de compra y venta de agua pesada.

El agua pesada es un líquido transparente de apariencia similar al agua común, pero enriquecida con deuterio. Esto la hace más densa. El agua pesada es un 11% más densa que el agua ligera (por caso, el litro de este producto pesa poco más de 1.100 gramos, frente a los 1000 gramos que pesa el agua común). Uno de los principales usos del agua pesada es como moderador y refrigerante en los reactores nucleares que apelan al uranio natural como combustible, y también, en la industria química y en la fabricación de dispositivos con tecnología Oled (diodos orgánicos emisores de luz), entre otros usos.