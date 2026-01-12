Las primeras imágenes de Christian Petersen después de pasar un mes internado

El chef había sufrido una descompensación cuando ascendía el volcán Lanín junto a su esposa Sofía Zelaschi.

En las últimas horas se conocieron las primeras imágenes reconocido chef Christian Petersen, quien hace pocos días recibió el alta médica tras pasar un mes internado, tras un confuso episodio ocurrido en la Patagonia.

Petersen compartió a través de su cuenta de Instagram un video de muy corta duración, donde se lo ve de espaldas regando su huerta en San Pedro.

Petersen, de 56 años, recibió el alta médica el pasado martes 6 de enero luego de haber sufrido una descompensación cuando ascendía el volcán Lanín junto a su esposa Sofía Zelaschi.

Este domingo, fue grabado regando los vegetales en la huerta de su granja ubicada en San Pedro. “Un guerrero en el jardín. Regenerando día a día”, aclaró en el video.

Por el momento no hay confirmaciones sobre cuándo volverá a trabajar ni si retomará proyectos en el corto plazo. Todo indica que la prioridad es la recuperación progresiva, bajo control médico y lejos de la exposición mediática.

Qué le pasó a Christian Petersen

Todo comenzó el pasado 12 de diciembre de 2025, durante una expedición al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén. En medio del ascenso, el cocinero manifestó un fuerte agotamiento y debió ser asistido por guardaparques del Parque Nacional Lanín.

Primero fue derivado al Hospital de Junín de los Andes y luego al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes donde permaneció varios días en terapia intensiva.

El diagnóstico que recibió fue realmente grave. El chef sufrió una fibrilación auricular que derivó en una falla multiorgánica, comprometiendo al menos dos órganos vitales.

Tras varias semanas internado y bajo control médico se decidió que fuera trasladado a Buenos Aires en un vuelo sanitario donde días después recibió el alta médica.

Fue después del alta que Petersen compartió en sus redes sociales una foto de su almuerzo: un caldo desgrasado de pollo con fideos cabello de ángel, pechuga, cubos de queso y medio huevo cocido durante siete minutos.