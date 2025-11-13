Maru Botana fue estafada por una constructora y reclama más de 60 millones de pesos

La cocinera expuso su dolor por la estafa que sufrió por parte de una empresa constructora con la que iba a realizar un proyecto solidario.

Maru Botana hizo una grave denuncia por una estafa que sufrió de una empresa constructora. No se trataba de un proyecto propio, sino que la intención de la cocinera era una misión solidaria en Las Heras, Mendoza, para un centro nutricional de Conin.

Todo comenzó durante la pandemia cuando la cocinera aceptó realizar una campaña publicitaria para la empresa Quiet Life Assistance , sin cobrar dinero pero a cambio de que construya una pastelería de 128 metros cuadrados y un salón de usos múltiples. El proyecto que se iba a llamar “Cooperativa La Maru" nunca se concretó y el terreno aúb está abandonado y con la construcción sin terminar.

En diálogo con el programa A La Tarde, Maru contó: “Les prometí que se iba a hacer esa obra y nunca se hizo. Yo hice todo lo que necesitaban para la publicidad de sus construcciones; a cambio, en vez de pedirles plata, les pedí que armen la cooperativa”.

"Estoy en juicio con ellos por este tema"

"Usaron mi imagen en redes sociales"

"Fue duro todo lo que sucedió"



"No me dieron explicaciones, solo que se disolvió un socio y después me dejaron en banda. No me dieron explicación alguna", contó Maru afirmando también que están en juicio. “No estoy resignada, odio estas cosas. Pero también es un desgaste total. Confié plenamente. Y reiteró: "Me puse muy mal; me dolió por lo que les prometí a las chicas”.

Luego sumó: "Ellos usaron mi imagen en redes sociales, avisos, me pedían que reposteara. Está todo en manos del abogado, fue duro. Necesitaban plata para la construcción de la platea y se consiguió, pero nada".

“Fue durísimo porque en el medio estaba el hospital, las ilusiones de las chicas y la oportunidad de dar trabajo. Yo confié y me dolió mucho”, agregó.

Según reveló el periodista Luis Bremer, el reclamo económico es de 60 millones de pesos, correspondiente al valor de la obra pactada y al uso comercial de la imagen.

La estafa millonaria de Morena Rial a un boxeador

Morena Rial sigue detenida tras desobedecer a la justicia y, en las últimas horas, se sumó un nuevo conflicto. Es que ahora un boxeador denunció a la joven y la tildó de estafadora.

Natán Bianco es boxeador y realizó una dura acusación contra la hija de Jorge Rial. “Me sorprendió mucho cuando vi que la dejaban detenida” dijo el hombre que charló con Juan Etchegoyen y denunció a la influencer.

“Es una persona que no banco por la mala actitud que tuvo conmigo”, siguió el denunciante quien contó que le robó 2.500 dólares.

El deportista explicó que Morena le prometió verificar su cuenta de Instagram, pero que para hacerlo tenía que pagarle ese monto de dinero ya que un tercero llevaría adelante esa tarea.

“Me dijo que tenía el contacto para conseguirlo pero que tenía un costo. Yo confié en ella porque era alguien de la televisión”, explicó.

Pese al pago de ese monto en dólares, nunca se concretó la verificación de la cuenta y eso no fue todo. Bianco contó que automáticamente lo bloqueó de sus redes. “Le pagué y me bloqueó de todos lados. Ella vino físicamente con otra persona famosa que prefiero no nombrar y me cobró los 2.500 dólares. Me dijo que tardaba unos días y apenas se fue del country, me bloqueó”, relató.

En declaraciones con Etchegoyen, el damnificado contó que pudo recuperar parte del dinero robado por Morena Rial a través de su abogado y el propio Jorge Rial, pero no la totalidad. “Ella se merece estar en la cárcel para que recapacite”, sentenció.