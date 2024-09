Revelaron los secretos de la fiesta de Travis Scott con Cazzu y Nicki Nicole

Pero la gran noche no terminó con el concierto. Luego de su actuación en el Movistar Arena, Travis Scott encabezó un exclusivo After Party en Puerto Madero, organizado por Cube.Exchange, una plataforma de criptomonedas, en el marco del lanzamiento de su programa de fidelización "Blocks, loyalty program".

Este evento, que se llevó a cabo en el sofisticado espacio "100 Buenos Aires", en Madero Harbour, contó con la presencia de 400 invitados seleccionados, incluidos varios de los nombres más relevantes del espectáculo argentino, como Nicki Nicole, Cazzu, Rusherking, Dillom y Lit Killah.

Travis 2.jpg La fiesta privada de Travis Scott

Qué pasó entre Travis Scott, Cazu y Nicki Nicole

Durante la fiesta, Travis Scott subió al escenario nuevamente, aunque esta vez con un set más reducido, brindando una experiencia exclusiva para los asistentes. La energía del evento se mantuvo en lo alto, y la combinación de música, celebridades y lujo hizo que la fiesta fuera un éxito rotundo. Sin embargo, lo que más dio de qué hablar fue lo que ocurrió hacia el final de la velada.

Cerca de la medianoche, Scott abandonó rápidamente el evento en una camioneta privada, lo que no sería extraño si no fuera porque minutos después, Nicki Nicole y Cazzu fueron vistas subiéndose al mismo vehículo. Este hecho generó toda clase de rumores y especulaciones entre los presentes, aunque no se reveló hacia dónde se dirigían. La escena dejó a todos intrigados y fue el tema de conversación de los días siguientes, debido a que no se supo porque los tres músicos se fueron juntos en soledad.