Roxy Vázquez volvió a ser internada por dengue: "Parte 2. Cuídense"

Más allá de agradecerle a quienes la cuidaron en el Sanatorio, Roxy le aconsejó a sus seguidores que tengan cuidado con la epidemia de Dengue que azota a la Argentina desde hace tiempo: : “Cuídense, por favor. El dengue no es joda ”. La preocupación que tiene el entrono de la periodista es que es la segunda vez que el dengue ataca sobre su cuerpo, situación que vuelve más compleja la efectividad del daño que puede causar el mosquito.

Roxy-Vazquez.jpg

Su experiencia en la primera vez con Dengue

"Me agarró un fuerte dolor detrás de los ojos como si me clavaran un puñal. Tampoco tenía ganas de comer. No tenía hambre y cuando comí, vomité todo y terminé en el piso temblando. Un desastre", comenzó a relatar sobre la picadura que la obligó a internarse durante seis días y la privó de trabajar en la televisión.

Y agregó: "Estuve con 40 grados de fiebre y también me tuve que hacer análisis de sangre porque te controlan mucho las plaquetas y los glóbulos blancos".

“Nunca había pasado 6 días internada sintiéndome tan mal. Lejos de mis hijos y sin entender bien qué fue lo que hizo que de un minuto al otro yo me encontrara en esa situación”, manifestó en la red social y agregó: “El mundo se detuvo durante esos días. Lo pasé realmente mal. Volví al madrugón, a mis compañeros, a los mates de la mañana, a la cotidianidad que hoy abracé más que nunca”.