Fenny Goransky, una profesora que marcó la educación neuquina

El territorio neuquino se anexó a la Nación a fines del siglo XIX. la Ley 1532 de octubre de 1884 creaba el territorio nacional del Neuquén, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Gobernación de Tierra del Fuego, Chaco y Formosa, y fijaba sus límites y su organización. Sin embargo, había una gran dependencia administrativa y económica de los gobiernos territorianos respecto al Estado Nacional: los habitantes de los territorios no tenían derechos políticos porque no estaban habilitados para votar a las autoridades nacionales y no tenían representantes en el Congreso.