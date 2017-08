Fiorella lo mandó al muere

Balbi ratificó que existieron chats con Mónaco y que hace dos viernes se encontró con el ex tenista y el Pollo Álvarez, a quien conoce desde que ella era promotora del autódromo. Según relató, el conductor de Combate los presentó y Pico comenzó a piropearla. “Morocha, estás re buena, me calientan tus tatuajes”, fueron, según Fiorella, las palabras de Mónaco antes de abordarla. “Pico empezó a tocarse las partes íntimas cuando me dijo: ‘Me calientan tus tatuajes’”, sostuvo. Añadió que la situación duró 5 o 10 minutos y que se sintió acosada porque le pidió que se bajara los pantalones para verle los tattoos de la cola.

“Las maquilladoras escucharon toda la situación, no vieron cuando se tocó los genitales, pero tengo testigos’’, señaló y acotó: “Las personas que me conocen saben quién soy, no busco prensa, no me interesa ser famosa. Tengo trabajo como modelo y profesora”.

Pampita cree en él: “Nadie que conoce a Pico puede pensar esa barbaridad de él”, dijo la modelo.

Pampita salió a bancarlo

A días de que estallara el escándalo en la versión chilena de Intrusos, Pampita habló con la prensa y defendió a su novio. “Nadie que conoce a Pico puede pensar esa barbaridad de él. Se está ocupando la Justicia”, declaró intentando escapar del tema. “Esto no influye en nuestra pareja. Por supuesto que seguimos juntos. Sé la persona que tengo al lado”, finalizó.

