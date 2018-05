La representante del Frente Renovador que se opone a la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, disparó hace unos días contra la actriz al asegurar: “No le creo el relato a Flor de la V sobre la muerte de su madre. Sus parientes me llamaron y me aseguraron que había muerto de leucemia”.

"¿Qué beneficio podría sacar yo contando una historia familiar semejante, tan dolorosa para mi? La verdad es que no lo entiendo", se defendió Flor de la V en diálogo con Intrusos.

"Mucha gente no creía que iba a suceder lo que está pasando con esto, no pensaban que las mujeres se iban a unir de esta manera, que iba a suceder un movimiento maravilloso", sostuvo en relación al debate que se está dando en el Congreso de la Nación donde fue a exponer para pedir "aborto legal, seguro y gratuito".

"Entonces creo que del otro lado tratan de desarmarnos a base de mentiras. Quieren quitarle crédito a las cosas que estamos haciendo", remató.

"A mi lo único que me sorprende es la maldad. No tiene fundamentos lo que dice", lanzó De la V sobre Granata.

No obstante, Flor admitió que años atrás había dado otra versión en relación a la muerte de su madre. "Nunca pensé que iba a decir una cosa así en público. Muchas veces me hicieron notas y me han preguntado y yo he dicho otra cosa. Uno no gritaba a los cuatro vientos esto en otro momento por el estigma social, por la vergüenza. Pero hoy más que nunca creí que tenía que contar mi historia. No lo tenía pensado pero estoy orgullosa".

Sobre la reacción de su familia indicó: "Me apoya, yo sé quién es mi familia. Nunca se sentaron a hablar mal de mi y nunca lo van a hacer".

En tanto, Granata volvió a arremeter contra la panelista de Los ángeles de la mañana. "Ella había dado notas diciendo que la mamá había muerto de otras cosas. Se vé que me quedó en el inconsciente pero cuando lo escuché no le creí".

"Me pareció tremendo porque la vi exponiendo en el Congreso. Yo estoy en contra de la despenalización del aborto. Exponer por prensa -o vaya a saber por qué lo hizo- una situación tan dolorosa de una mujer abortando, me pareció tremendo".

"Mintió, así que me parece que puede estar mintiendo ahora también. Yo si estoy en el lugar de ella busco un certificado de defunción de mi mamá, traigo pruebas y siento a mi familia a que lo digan", disparó Granata.

