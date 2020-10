Google es el motor de búsqueda por defecto del iPhone y lo es desde hace ya muchos años. Sin embargo, este arreglo entre los dos gigantes que no levantaba sospechas ahora figura entre los casos explicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para demostrar este abuso de posición dominante.

iphone.jpg

Google estaría pagando entre 8.000 y 12.000 millones de dólares a Apple para ser el buscador por defecto en el iPhone. Unas cifras que hasta el momento no se conocen con exactitud pero que salieron a la luz tras una investigación llevada a cabo por el diario The New York Times. Este acuerdo es parte de lo que los fiscales en el caso contra Google consideran tácticas ilegales para acorralar a su competencia.

El Departamento de Justicia de los EEUU registró que casi la mitad del tráfico de Google proviene de dispositivos de Apple y que la posibilidad de perder este acuerdo con Apple resultaría una perdida catastrófica el gigante de Mountain View. Uno de los pilares de ingresos de su política comercial es su modelo de venta de publicidad sobre el tráfico de sus búsquedas. Pero a pesar de que Google llevaría las de perder, los fiscales también apuntan contra Apple.

Apple entra en el ojo de la tormenta por facilitar a Google este comportamiento anticompetitivo, a pesar de que ambas compañías son competencia efectiva, un alto ejecutivo de Apple llegó a afirmar en 2018 que "nuestra visión es que trabajamos como si fuéramos una sola empresa", hablando precisamente del acuerdo con Google en materia del motor de búsqueda.

La investigación del New York Times analizó que la posible ruptura de Google y Apple, en caso de un fallo en contra de los de Mountain View, podría determinar que Apple finalmente de el paso para desarrollar su propio motor de búsqueda para sus dispositivos. O incluso adquirir uno ya existente para potenciarlo bajo su firma.