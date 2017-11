Griselda le apunta a Fito

Otro dato que se tuvo en cuenta es que hace poco, Griselda le confesó a una popular publicación que “es una eterna enamorada” y que a un año de haberse separado del papá de su hija, Margarita, “no cierra sus puertas a un amor”.

“Hoy estoy en paz, plena, capaz de disfrutar de lo que sea. Miro a mi hija Margarita, mi casa, mi familia, mi trabajo y digo “¡Qué lindo todo esto que me toca!”. Y en ese trip me siento lista para volver a enamorarme”, reveló la actriz a quien también se vinculó con Esteban Lamothe mientras compartía elenco con el galán en la ficción Educando a Nina.

Sin embargo, también tuvo cierta contradicción con su pensamiento: “No busco nada, no tengo la desesperación ni me enrolo en la lista de las solteras. Como que no pertenezco a ese lugar”, agregó.

Por otro lado, en la misma entrevista le preguntaron si podía vivir si sexo. Sin vueltas, Siciliani aseguró: “Por ahí sí, no sé. Habría que probar. Lo imposible es vivir sin amor”.

¿Difícil de creer? ”Sólo puse ‘qué guapo muchacho’, es cualquiera”, dijo entre risas la actriz.

Ante los rumores, los movileros de Intrusos fueron a buscarla a la puerta del teatro para preguntarle sobre la veracidad de estas habladurías. “¿Qué? Nada que ver. Es cualquiera, es fruta”, negó sin perder la sonrisa pero de forma contundente. Lo más gracioso de todo es que mientras Griselda lo desmentía estaba acompañada por Cecilia Roth, la primera mujer de Fito, con quien tuvo a Martín, su primer hijo.