El encargado de la playa, José Ipólito, que además es titular de la Cámara de Playas de Estacionamiento de Córdoba, relata los hechos con resignación. No sólo que le será difícil remover el auto (ahora, con la muerte del dueño, comenzarán los trámites legales, etc.) sino que no tiene a quién reclamarle la deuda que ese coche generó, al ocupar un lugar en el estacionamiento que jamás pudo ser ocupado por algún otro.

Como el encargado conocía al abogado, porque era un cliente habitual, cada vez que lo volvió a ver le reclamó que fuera a buscar el coche. En el último tiempo con un detalle peor: el abogado, de apellido Cortez, directamente le decía que se lo regalaba: “Con lo que te debo, ni me conviene ir a buscarlo. Es tuyo”. Algo de razón tenía, dado que la deuda asciende a unos 140 mil pesos y el Peugeot no supera los 50 mil de valor de mercado.

No es la primera vez que le pasa algo así a Ipólito. Las otras veces que quedaron autos estacionados, él, luego de 48 horas sin que alguien lo reclamara, llama a la policía, quien revisa si el vehículo tiene pedido de captura, algo que suele ocurrir. Pero este caso no. La situación legal del auto era absolutamente normal, sólo que su duelo nunca fue (ni irá) a buscarlo.

Por todo este tiempo que lleva estacionado en la cochera, la deuda asciende a 140 mil pesos

Según registros municipales, el auto ahora figura a nombre de la viuda con una deuda de 6330 pesos (con dos juicios incluidos) por el impuesto automotor y una mora de 2272 pesos (con tres juicios) por infracciones en la Capital de Córdona. Entre las multas, hay dos por estacionar sin abonar el parquímetro y otras dos por aparcar sin ticket. Ante la Dirección General de Rentas (DGR), el auto aparece como exento, pero a nombre de un abogado.

No obstante, desde el estudio jurídico se informó que el vehículo no le pertenece al abogado y que debe tratarse de un “error” en el registro que figura en la web de Rentas. Por lo que se rumorea, Rentas se apiadaría de la situación y condonaría esta deuda, sólo para que pueda ser removido de la playa de estacionamiento.

--> Ni el dueño del estacionamiento ni la Municipalidad pueden sacarlo

El abogado del Departamento de Tránsito municipal, Matías Cilimbini, indicó, en declaraciones al diario cordobés La Voz del Interior, que no recuerda ningún caso similar desde que trabaja como funcionario en la administración pública.

Sin embargo, a pesar de lo bizarro del caso y de que todo concluye en un grave perjuicio para el playero, el funcionario señaló que en este caso no se puede hacer nada desde lo administrativo (ni el dueño del estacionamiento ni tampoco la Municipalidad) porque la única vía de reclamo posible en estos momentos tiene que ver con lo judicial porque el titular del auto está muerto.