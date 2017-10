Gustavo Santaolalla llega para recorrer su vida en canciones

Santaolalla confesó: “Siempre fui un artista que ha mirado hacia adelante. No he construido mi carrera basándome en la nostalgia. Siempre tomando riesgos. Cuando como artista había logrado ciertas cosas, me ponía a producir a otros artistas, luego intenté con la música para películas, después indagué en los videojuegos, ahora en los musicales. Es decir, siempre me pongo en situaciones de riesgo y me salgo de lo que sé porque me gusta lo nuevo, la aventura, mirar hacia adelante”.

La brillante banda que acompaña al músico está compuesta por Barbarita Palacios (voz, percusión, accesorios y campanas tubulares), Javier Casalla (violín, guitarras, pincullo), Nicolás Rainone (contrabajo y chelo), Pablo González (batería) y Andrés Beeuwsaert (piano y teclados).

Agendar: Las entradas están a la venta en TodoMúsica (Av. Argentina 261): $700 y $900.