"Hace dos días que no duermo recordando cómo me apuntaron"

"Fue alrededor de las 17:30, íbamos andando en bici y vimos un auto que manejaba medio errático. Pero no nos sorprendió porque en esa zona muchos van a aprender a manejar y pensamos eso. En eso, nos cruzaron el auto ya llegando a la calle donde termina el club y bajaron dos morochos altos, uno con un Tramontina en la mano que me puso en las costillas y dijo que le entregara todo", relató el joven.

"Aterrorizados", la pareja no se resistió y rápidamente entregaron todo; bicicleta, celulares, documentos y llaves. En tanto, los ladrones volvieron a subirse al auto y escaparon raudamente del lugar.

image.png Cristian busca recuperar desesperadamente su bicicleta, cuya foto ya estuvo compartiendo entre sus contactos y en redes.

Tras el robo, las víctimas corrieron por ayuda y mientras intentaban comunicarse con la Policía con un celular que les prestaron, se cruzaron con un patrullero al que detuvieron para alertar sobre el auto. "Venía de la misma dirección en que se había ido el auto, se lo tenían que haber cruzado. Le dije que nos acababan de robar y que había que seguirlos, pero me empezaron a dar vueltas. No me dieron bola", sostuvo.

La pareja terminó llamando a un familiar que los acercó a Comisaría 19 a radicar la denuncia, donde estuvieron "una hora y media" para efectivizar la exposición.

Lo insólito, sin embargo, fue que mientras estaban allí, Cristian asegura que vieron el auto nuevamente a sólo unos metros. Desesperados, dieron aviso a los efectivos, pero para cuando uno de ellos salió a ver, el vehículo se alejaba. El oficial tampoco alcanzó a registrar la patente, ya que según explicó la víctima, aseguró ser "corto de vista".

Auto conocido

Tras el hecho, la pareja comenzó a compartir lo sucedido en las redes, principalmente para alertar a otras personas y también para intentar dar con la bicicleta de Cristian, valuada en unos 3 mil dólares.

Así fue que se enteraron que el Focus involucrado en el hecho, aparentemente está siendo relacionado con otros ilícitos, según le indicaron varias personas que lo contactaron a raíz de su publicación. En este sentido, se cree que es el mismo que hace unos días fue registrado por una cámara en el barrio Valentina Sur, recogiendo a un ladrón que acababa de ser descubierto dentro de una vivienda sobre calle Fava intentando robar, por los propios dueños.

"Cortos de personal"

Cristian y su novia dejaron todo asentado en Comisaría y pudieron dar datos claves para ayudar a identificar a los ladrones, dado que recordaron datos puntuales del auto que los abordó y de los dos asaltantes, que iban a rostro totalmente descubierto.

Asimismo, confió que recorrieron la zona con los efectivos para indicar el lugar donde ocurrió el asalto, y en esas circunstancias les admitieron que "están cortos de personal". "Me dijeron que sólo hay cinco policías para todo el barrio porque el centro es prioridad. Así que la zona está liberada básicamente. Y con eso me hicieron sentir que no valgo nada", expresó indignado.

"Jamás imaginé que me fueran a robar así, gracias a Dios no nos pasó nada. Hace dos días no duermo porque tengo la imagen de cuando se bajaron los tipos y me apuntaron con el cuchillo. No me siento seguro, voy a esa zona desde los 15 años y nunca me había pasado nada. Ahora no tengo ganas de salir, al menos por un tiempo", confesó.