Independiente hizo gran negocio ante Millonarios

Andrés Cadavid, de penal, anotó el gol de Millonarios y para Independiente empató Emanuel Gigliotti.

“Al principio nos costó bastante en la altura. Se hizo cuesta arriba después del gol de ellos, por suerte pudimos empatarlo. En la última me la tapó bien el arquero y en el rebote no vi a mis compañeros, venía cansado. Lo bueno es que no había que perder acá”, declaró Gigliotti al final del partido.

Atlético hace historia

Atlético Tucumán logró una histórica clasificación a los octavos de final al empatar de visitante con Libertad de Paraguay, 0 a 0, y cosechar el punto que necesitaba para terminar segundo del grupo C.

Con la igualdad, el equipo tucumano –que se metió en octavos de la Copa por primera vez– quedó segundo con 10 puntos, detrás de su rival de anoche (13) y por delante de Peñarol de Montevideo (9) y The Strongest de Bolivia (3).

“Obtuvimos algo histórico para la provincia”, declaró el entrenador Ricardo Zielinski.