Independiente y Cipo, sin margen para las excusas

En La Chacra

Independiente viene de perder 1 a 0 en Madryn y lleva 6 fechas sin victorias, producto de 5 empates y una derrota, justamente ante el Aurinegro. La última victoria fue ante Sol de Mayo de local, con el gol de Azaguate.

Para este partido, el entrenador Diego Trotta introducirá tres variantes: Mauricio Villa por Álvaro Klusener, Manolo Berra -quien vuelve tras cumplir un fecha por cinco amarillas- por Alexis Villacorta y Joan Artaza por el lesionado César Medina.

Independiente necesita el triunfo para respirar un poco más aliviado e ilusionarse con la clasificación.

En La Visera

Cipolletti no puede despegar. Con el nuevo entrenador, Gustavo Coronel, no ganó ni perdió: lleva cuatro empates, que no son suficientes y lo mantienen en la última posición de la zona patagónica. Viene de empatar 2 a 2 con Ferro de Pico, sobre la hora, en La Pampa.

Elvis Hernández por el suspendido Franco Coria y Enzo Romero por Maxi Herrera, quien llegó al límite de amonestaciones.

Las chicas, de alcanzapelotas

Por una disposición de la AFA, tanto en La Chacra como en La Visera y el resto de los partidos del fin de semana habrá alcanzapelotas mujeres en homenaje a la clasificación del seleccionado femenino al Mundial de la especialidad.

LEÉ MÁS

Strak: "Todos miramos la tabla"

Independiente perdió en Madryn y sigue en rojo