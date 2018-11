Strak: "Todos miramos la tabla"

Desde que se fue Víctor Zwenger acumula cinco compromisos consecutivos desde el inicio y aunque en su estadía el Albinegro no ha perdido, no alcanza para tapar la mala temporada.

“En este momento lo importante es lo grupal, sumar de a tres. No me puedo detener en lo personal porque el momento es malo y lo sabemos”, se sinceró.

Pendiente de la tabla de posiciones, como el resto de sus compañeros, Strak no esconde el momento. “La zona nos ha dado muchas oportunidades, pero si nosotros no ganamos, no podemos pedir más”, dijo con marcada autocrítica.

Dentro de la cancha, el futbolista cree que las diferencias no han sido tan marcadas como para vivir un momento tan malo en lo grupal, “pero es la realidad”. “Hablamos mucho de lo que nos pasa. Ahora concentramos muchos y siempre sale el tema. Es raro, pero creo que tiene que ver mucho la falta de confianza general”, analizó.

El Albinegro acumula cinco partidos sin derrotas, pero los empates no le alcanzan.

En dupla con Gabriel Chironi ha ganado en aplomo durante los partidos, pero aún se recrimina el bajón personal con el Deportivo Roca. “Me tocó errar un par de pases y después me costó salir del momento. Son cosas a mejorar en lo personal. El técnico nos pide que seamos el equilibrio en la mitad con Gaby (Chironi) y que la pelota pase mucho por nosotros”, confió.

Esta tarde, en la práctica formal de fútbol quedará confirmado el once para el domingo ante Deportivo Madryn y él es uno de los nombres que perfilan para estar desde el inicio. “En lo físico estoy bien, con golpes normales de la categoría, pero entero”, afirmó como para no perderse lo que viene.

La noticia del doble turno ideado por el profe Jorge Casaprima ayer fue la inclusión al grupo de Fernando De la Fuente. El mediocampista central venía afectado de una tendinitis en el talón, pero ya se encuentra a disposición del cuerpo técnico.