"Será para familias de Neuquén, Centenario, Plottier, Cutral Co pero en particular para las de Junín de los Andes que no fueron asistidas por el Estado. Hay unas 40 familias que tienen una fuerte demanda, sobre todo la que debe soportar este temporal viviendo en casillas", indicó Gladys Aballay, referente de Barrios de Pie.

Juntarán alimentos no perecederos, frazadas, zapatillas, medias para niños, ropa de abrigo que serán entregados el siguiente fin de semana. Recibirán las donaciones hoy, mañana y el viernes de 9 a 12 en el monumento al General San Martín para juntar las donaciones. También en la sede de Sejun, en La Rioja 486, Larrea y Sargento Cabral todos los días de semana de 8 a 16, como así también en la mesa de entrada del Concejo Deliberante de la ciudad de 8 a 14.