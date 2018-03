"El sábado pasado hubo que finalizar una cirugía en el quirófano alumbrando con las linternas de los celulares porque el grupo electrógeno no arrancó", indica la denuncia, según informó el medio El Día.

El comunicado de la denuncia agrega que "habían soportado ocho cortes de luz durante la misma operación" y que, a raíz de los inconvenientes con la electricidad, los profesionales consignaron que se resintió la atención y se reprogramaron cirugías.

"Por problemas con la electricidad no arrancaron cinco máquinas de Nefrología y hubo que derivar pacientes renales crónicos y agudos porque no se los pudo dializar. Pero todas las áreas sufren las consecuencias por los cortes. En Gastroenterología se cortó la luz en medio de una endoscopía y en Laboratorio se suspendieron los turnos porque las máquinas son sensibles a los cambios de tensión y no funcionan", aseguró De Battista y añadió que se quemaron dos mesas con materiales de anestesia.

Esta situación afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la población, aquellos que no tienen una obra social o una prepaga que en la Argentina superan el 40% de los habitantes. Desde Cicop del Hospital Rossi se esperan respuestas urgentes. Ya que, según indicaron, desde la semana pasada se intensificaron los cortes de luz, sin que medien avisos ni advertencias.

Sin embargo, la empresa distribuidora de energía, Edelap, informó que, de acuerdo a los registros de su centro operativo, en la zona del Hospital Rossi no hubo interrupciones del servicio en los últimos 20 días.

Por su parte, el ministerio de Salud bonaerense informó que se están realizando tareas de evaluación y reparación en el hospital. Las autoridades confirmaron que se reprogramaron las cirugías, que no son de urgencia, y se aclaró que está garantizada la atención de pacientes internados y de aquellos que ingresan por guardia.

Además, explicaron que el hospital se encuentra en pleno proceso de colocación de un moderno tablero eléctrico. En este marco, el sábado se registraron cortes y se trabajó para detectar el origen de esos desperfectos. Se espera normalizar la atención en un plazo de 72 horas.